Llévate la freidora de aire Aigostar a mitad de precio y cocina sin una gota de aceite

Cocinar rico y saludable ahora es más fácil que nunca. La freidora de aire caliente Aigostar Hayden X, disponible en MediaMarkt con un 49 % de descuento, transforma tus comidas diarias gracias a su tecnología de aire caliente 360°, que consigue una textura crujiente con hasta un 80 % menos de grasa. Es perfecta para quienes quieren disfrutar del sabor del horno con la rapidez de una freidora, ya que combina eficiencia, diseño y facilidad de uso.

Gracias a su pantalla táctil LED inclinada, podrás acceder directamente a sus 9 programas automáticos (desde patatas fritas y alitas hasta pescado o pasteles), así como a sus funciones de precalentamiento, recordatorio para agitar y temporizador de 60 segundos. Con una potencia de 1500 W y una capacidad de 4 litros, es ideal para familias o parejas que buscan comidas rápidas, saludables y sin complicaciones.

Freidora sin aceite Aigostar Hayden X

Freidora sin aceite Aigostar Hayden

Freidora sin aceite Aigostar Hayden X

Potencia: 1500 W para resultados rápidos y uniformes.

Capacidad: 4 L, perfecta para 3-4 raciones.

Panel táctil LED: con 9 menús automáticos y funciones de precalentamiento, recordatorio y temporizador.

Temperatura ajustable: entre 40 °C y 200 °C.

Fácil limpieza: cesta antiadherente extraíble apta para lavado manual.

Diseño práctico: panel inclinado 25° para un uso más cómodo.

Cocina sana: reduce la grasa hasta un 80 % gracias al flujo de aire 360 °.

Materiales seguros: sin BPA.

Cocina fácil, rápida y saludable

La Hayden X convierte cualquier receta en una versión ligera y sabrosa sin que se pierda la textura ni la jugosidad. Su circulación de aire caliente distribuye el calor de forma homogénea y su diseño antiadherente hace que la limpieza sea rápida y fácil. Es perfecta para quienes quieren comer mejor sin renunciar al sabor o pasar horas cocinando.

¿Para quién es ideal?

Quienes buscan una freidora práctica, compacta y de bajo consumo.

Familias o parejas que cocinan a diario.

Amantes de la comida crujiente sin exceso de grasa.

Usuarios que quieren una opción fácil de limpiar y segura.

Opiniones de usuarios

Los compradores destacan su facilidad de uso y limpieza, el panel táctil intuitivo y el bajo nivel de ruido. Muchos coinciden en que «deja las patatas perfectas» y que el resultado «supera al horno tradicional». Algunos mencionan que los acabados son básicos, pero el rendimiento y la calidad de cocción superan con creces su precio.

La Aigostar Hayden X demuestra que comer saludable no tiene por qué ser aburrido ni caro: con casi la mitad de descuento, esta freidora es un electrodoméstico perfecto para disfrutar de platos sabrosos, ligeros y listos en minutos.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.