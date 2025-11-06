Todas las cocinas modernas tienen esta campana rebajada en Brico Dépôt: potente, bonita y ahora en oferta

A la hora de amueblar una cocina o de comprar pequeños y grandes electrodomésticos, quizá la campana extractora no es lo primero que se nos viene a la cabeza. Pero, al mismo tiempo, no imaginaríamos una cocina sin ella. Es la que se encarga de mantener el aire limpio, sin humo, grasa ni malos olores, y es más necesaria aún si tienes una cocina abierta al salón.

Lógicamente, su función principal es práctica, pero también influyen mucho en la estética de la cocina. Forman parte del espacio, así que deben encajar bien con el resto de la decoración. Por eso, hemos fichado la campana extractora Infiniton que últimamente arrasa en ventas y que ahora está rebajada en Brico Dépôt solo por tiempo limitado. Si la quieres, aprovecha que cuesta menos de 190€ durante el Black Friday 2025 (tienen ofertas de hasta el 50%).

Lo mejor de este producto

Capacidad de extracción de 800 m³/h que elimina humos y olores en segundos.

Diseño minimalista en T invertida que ahorra espacio y se integra perfectamente.

Mando a distancia para controlarla sin levantarte de la mesa.

Iluminación LED de bajo consumo para una buena visibilidad mientras cocinas.

Así es la campana Infiniton rebajada en Brico Dépôt

campana Brico Dépôt

La campana extractora Infiniton es potente y funcional, con 250 W de potencia y una capacidad de extracción aún mejor. Lo que esto significa es que es una de las mejores a la hora de eliminar el humo y los olores. El diseño en T invertida perimetral y la instalación en la pared permiten aprovechar mucho mejor el espacio para un toque moderno y mucho más 'limpio'.

Además, tiene mando a distancia para ajustar la potencia o apagarla sin tener que moverte de donde estés. Y viene con un modo Booster, reloj digital frontal y control remoto táctil Crystal Design Full Touch. Es una campana extractora a la última, y no todos los días tienes la oportunidad de llevártela a este precio.

Cómo elegir una buena campana para tu cocina

¿No sabes cómo elegir la mejor campana para tu cocina? Te lo resumimos a continuación:

Tipo de campana Ideal para Ventajas Recomendación Campana de pared Cocinas tradicionales o medianas Fácil instalación, gran variedad de diseños Elige modelos con alto caudal de extracción Campana de isla Cocinas grandes o abiertas al salón Estética moderna, ideal como pieza central Mejor modelos potentes y silenciosos Campana integrada Cocinas pequeñas o minimalistas Discreta y funcional, se oculta en los muebles Perfecta si buscas diseño y discreción Campana telescópica Cocinas compactas Se extrae solo al cocinar, ocupa poco espacio Ideal para apartamentos o segundas residencias

La campana extractora Infiniton que hemos fichado rebajada en el Black Friday 2025 de Brico Dépôt tiene una relación calidad-precio brutal, así que si la imaginas ya en tu cocina, ¡aprovecha ahora antes de que suba de precio!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.