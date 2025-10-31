¿Todavía sin freidora de aire? AliExpress tiene el modelo perfecto de Aigostar por menos de 30€
Esta freidora de aire Aigostar de 4 litros es perfecta para la mayoría de hogares, tiene 1500 W de potencia y controles 100% ajustables a tus necesidades.
Si eres de los que todavía no tienes una freidora de aire en casa, ya no tienes excusa. Al margen de que sean los pequeños electrodomésticos de moda en la cocina, la realidad es que nos salvan la vida en muchísimas situaciones. Son fáciles de utilizar, sirven para muchísimas recetas y sustituyen al horno o al microondas en la mayoría de ellas.
Por no hablar de que con una freidora de aire puedes comer mucho más sano, ya que no hace falta utilizar aceite, así que se reducen la grasa y las calorías de tus platos favoritos. Además, acabamos de fichar la freidora de aire Aigostar de 4 litros rebajada a menos de 30€ en AliExpress por tiempo limitado. ¡Superprecio!
Lo más destacado de esta freidora de aire
- Cocina hasta un 30% más rápido gracias al sistema de circulación de aire caliente de 360º.
- Reduce hasta en un 99% la grasa de los alimentos en comparación con una freidora tradicional.
- Ahorra hasta un 50% de energía frente a un horno.
- Cuenta con control manual de tiempo y temperatura (80-200ºC) para cocinar a tu gusto.
Razones para comprar la freidora de aire de Aigostar
La freidora de aire Aigostar de 4 litros es un buen pequeño electrodoméstico si nunca has probado la air fryer, no tienes una en casa y quieres introducirte poco a poco a este 'mundo'. Tiene 1500 W de potencia y una capacidad de 4 litros para cocinar patatas fritas, carne, pescado y hasta repostería para varias personas.
Tiene un temporizador de 30 minutos y también puedes ajustar perfectamente la temperatura según la receta. Además, incluye algunos modos pre-establecidos para los platos más habituales, como las patatas fritas o los alimentos rebozados (nuggets, filetes de pollo empanados, bolitas de queso...).
Ideas de recetas para otoño con una air fryer
La freidora de aire llega hasta donde tú decidas, pues puedes preparar muchísimas recetas. Aquí van algunas ideas originales:
- Calabazas asadas con miel y romero para acompañar carnes y pescados.
- Castañas tostadas sin humo ni horno.
- Manzanas asadas con canela.
- Croquetas crujientes.
- Chips de boniato.
Y así, un sinfín de posibilidades. Las freidoras de aire son tan cómodas y prácticas como versátiles, así que aprovecha ahora que esta de Aigostar está rebajada a menos de 30€. Una compra muy top.
