¡Alerta gaming!: PcComponentes hunde el precio de este asiento para simulador profesional

Si tus videojuegos favoritos son los de carreras y además te alucina la competición, ¿has pensado alguna vez en tener un asiento de simulador en casa? Si ya tienes la consola, el videojuego e incluso un volante, este es el siguiente paso para sentirte tu piloto favorito en cualquier circuito del mundo.

Además, PcComponentes acaba de rebajar durante sus Ofertas de HalloWIN el asiento para simulador de conducción de FR-TEC, ahora por menos de 180€ solo durante estas ofertas. Terminan el domingo, pero si te das prisa te lo puedes llevar baratísimo. ¡Tic tac!

Puntos fuertes de este asiento para simulador

Diseño tipo baquet que replica los asientos de los coches de carrera.

Estructura de aleación al carbono, robusta y estable incluso en curvas.

Asiento ergonómico con espuma de alta densidad y piel sintética lavable.

Sistema de ajuste completo de longitud, altura e inclinación (apto para niños y adultos).

Así es el asiento para simulador de conducción FR-TEC

asiento conduccion ft

El asiento para simulador de conducción de FR-TEC está pensado para que cualquiera pueda sentirse un piloto de carreras sin moverse de casa. Para eso, tiene una estructura metálica de aleación al carbono y un diseño envolvente tipo baquet muy cómodo para las sesiones más largas.

Además, la espuma de alta densidad mantiene en todo momento la forma del asiento y evita el cansancio en las partidas interminables. La piel sintética lavable, por su parte, facilita la limpieza y le da un acabado mucho más profesional. Por supuesto, podrás ajustar en todo momento la posición del asiento y del soporte del volante.

Preguntas frecuentes

Si todavía tienes dudas sobre este asiento para simulador de conducción, resolvemos las más frecuentes.

¿Es compatible con mi volante?

Sí. Este modelo es compatible con todos los volantes de FR-TEC y la mayoría de las marcas del mercado, como Logitech, Thrustmaster o Hori.

¿Ocupa mucho espacio?

Para nada. Aunque la base lógicamente es relativamente ancha, lo puedes colocar en salones o habitaciones gaming sin problema, y moverlo tantas veces como lo necesites.

¿Se puede ajustar el asiento?

Sí. Puedes modificar la longitud, altura e inclinación para adaptarlo a tu posición, altura y estilo de conducción.

¿Es adecuado para jugadores altos?

Sí. El fabricante recomienda su uso para pilotos entre 1,60 m y 2 m, con una buena ergonomía en cualquier caso.

¿Este asiento de simulador es difícil de montar?

No. Puedes montar el asiento FR-TEC Race en unos pocos minutos siguiendo las instrucciones (incluidas).

Si te convence este simulador de FR-TEC, consíguelo ahora por menos de 180€ durante las Ofertas de HalloWIN antes de que vuelva a subir de precio. ¡Es una ganga!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.