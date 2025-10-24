Amazon rebaja a menos de 8€ el producto de maquillaje que puede elevar tu look en segundos

¿Quién dijo que el colorete es solo para el verano? Pensamos que es la época en la que mejor sienta, porque utilizamos un make-up más colorido y estamos más bronceadas. Pero también puede ser un básico en otoño e invierno. De hecho, la piel está más apagada en esta época del año, y por eso tiene más sentido que nunca ese toque de color en las mejillas. Y aporta ese efecto 'buena cara' que a todas nos alucina.

Además, el colorete en polvo puede realzar y esculpir el rostro (si lo aplicas bien). Sirve para afinar los rasgos, dar volumen y potenciar algunas zonas. Eso sí, depende mucho de cómo lo apliques y del producto que elijas. Lo primero se puede aprender, y para lo segundo tenemos el producto definitivo: es el colorete en polvo Buttermelt de NYX Professional MakeUp. Una fórmula viral en redes sociales y que pigmenta muchísimo.

Lo que más gusta de este colorete en polvo

Acabado natural y uniforme que se aplica y difumina en segundos.

Hasta 12 horas de duración en la piel sin necesidad de retoques.

Fórmula enriquecida con mantecas naturales (mango, karité y almendra).

Fórmula vegana y cruelty free.

Colorete en polvo Buttermelt de NYX Professional

Colorete buttermelt polvo rosa

El colorete en polvo Buttermelt de NYX Professional MakeUp es un producto que seguro que te has encontrado en redes sociales, porque lleva años siendo viral. ¿El secreto? A pesar de ser un colorete en polvo, tiene una textura muy cremosa que se funde en la piel como mantequilla (de ahí su nombre). Y por eso ayuda a conseguir un acabado muy natural y luminoso.

La fórmula está enriquecida con manteca de mango, karité y almendra, que hidrata y protege la piel al mismo tiempo que le da ese toque de color que tanto favorece. Además, aguanta hasta 12 horas (todos tus planes), no transfiere ni se difumina. Lo hemos fichado en el tono 06 For The Butta, muy favorecedor para la mayoría de pieles, pero también lo tienes disponible en muchos tonos más.

Opiniones del colorete Buttermelt viral de NYX

"El color no puede ser más bonito y la calidad del producto es genial. Tiene mucha pigmentación".

"Me ha encantado. Un color muy sutil para mi tono de piel y dura muchas horas puesto".

"Lo que más me ha sorprendido (¡y enamorado!) es su olor: tiene un aroma dulce absolutamente delicioso, como un pequeño capricho cada vez que lo usas".

No hay fórmula igual, así que aprovecha que este colorete en polvo de NYX ahora está rebajado en Amazon a menos de 8€. Ideal para probarlo por primera vez, para reponer o regalarle a tus amigas.

