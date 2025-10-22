Google y MediaMarkt se adelantan al Black Friday con súper ofertas y un 15% de descuento extra en todos sus dispositivos

¿Quieres terminar el año con un nuevo dispositivo electrónico? Un smartphone, unos auriculares inalámbricos para llevar tu música siempre contigo o un pequeño aparato que haga tu casa más inteligente. La mejor manera de hacerlo es con la oferta que acaba de lanzar MediaMarkt en dispositivos Google. Ya tienen rebajados muchos dispositivos de su ecosistema, pero ahora puedes conseguirlos con un 15% de descuento extra con el código 15MMGOOGLE.

Lo mejor es que el cupón descuento de Google es 100% compatible con las ofertas que tienen activas, lo que hace que el ecosistema Google tenga precios que no encontrarás en ningún otro momento del año. Solo tienes que aplicarlo en el carrito antes de finalizar la compra, y hacerlo antes del domingo 26 de octubre a las 9:00, que es cuando termina la promo. De momento, hemos recopilado las 4 mejores ofertas en dispositivos Google de MediaMarkt con precios brutales, ¡toma nota!

google pixle 10

Si buscas un smartphone todoterreno que rinda bien en cualquier contexto, este Google Pixel 10 es para ti. Ya tenía un buen precio en MediaMarkt, pero con el código 15MMGOOGLE lo puedes comprar con un 15% de descuento extra. Su procesador Google Tensor G5 y los 12 GB de RAM son responsables de un rendimiento muy rápido y estable.

Gracias a la batería 4.970 mAh te puedes dejar el cargador en casa y olvidarte de cargarlo durante 24 horas. Además, la IA de Gemini mejora tus fotos, entiende lo que ves y te ayuda en tiempo real a sacar los mejores retratos.

Cámara triple con IA y zoom de hasta 20 aumentos para capturar cada detalle.

Carga rápida que alcanza hasta un 55% de batería en solo 30 minutos.

Chip Titan M2 para mayor seguridad y 7 años de actualizaciones.

google pixel 9a

¿Quieres un móvil equilibrado, potente y con IA? El Google Pixel 9a cumple con todo lo que se propone, gracias sobre todo a la combinación del chip Google Tensor G4 y Gemini para mejorar el rendimiento. Además, es como un asistente en tiempo real al que puedes hablarle, pedirle tareas y adaptar el smartphone a tus necesidades.

Lo mejor es que con el código 15MMGOOGLE (solo activo hasta el 26 de octubre), te lo puedes llevar con un 15% de descuento extra sobre el precio ya rebajado.

Hace fotos brutales gracias a los modos 'Inclúyeme', 'Visión Nocturna' y 'Mejor Versión'.

Batería de hasta 100 horas con el modo de Ahorro Extremo.

Diseño resistente a todo y con certificación IP68.

google pixel buds

Los nuevos Google Pixel Buds Pro 2 parecen hechos para ti, porque son comodísimos y con un sonido que no tiene nada que envidiarle a otras marcas. Son los primeros auriculares con el chip Tensor A1, diseñado para la IA de Google, que mejoran la calidad del sonido, reducen el ruido y ajustan la experiencia a tu entorno en milisegundos.

Tienen un diseño ergonómico —están creados con millones de datos de usuarios— para un ajuste perfecto durante horas. Y con una autonomía de hasta 48 horas. Recuerda aplicar el cupón 15MMGOOGLE en el carrito para llevártelos a un precio top.

Cancelación de ruido Silent Seal 2.0, el doble de eficaz que en la generación anterior.

IA integrada con chip Tensor A1 para un audio más puro y llamadas más nítidas.

Incluye una función de detección automática de conversación que pausa la música cuando hablas.

altavoz inteligente google

Por último, el Google Home Mini es el pequeño dispositivo perfecto para tu casa. Con solo decir 'Ok Google', puedes pedirle que te ponga música, te recuerde acontecimientos importantes o te diga cómo está el tráfico antes de salir de casa. Tiene un diseño compacto que encaja en cualquier espacio y un sonido 360º tan claro como potente.

Si quieres tener la mejor tecnología en casa, ahora puedes conseguirla con un 15% de descuento en MediaMarkt con el cupón 15MMGOOGLE.

Asistente de voz integrado con acceso a Google Assistant, noticias, tiempo, agenda y mucho más.

Sonido 360º envolvente y una respuesta clara incluso en espacios pequeños.

Reconoce hasta 6 voces con respuestas personalizadas para cada usuario.

¿Cómo vas a aprovechar las ofertas de Google en MediaMarkt? Además de los smartphones Pixel rebajados, tienes muchos otros dispositivos y accesorios en oferta. Solo tienes que aplicar el cupón 15MMGOOGLE en las compras que hagas antes del 26 de octubre. Y no lo dejes para el último momento, porque hay dispositivos que ya están volando.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.