¡Rebajas de Otoño en AEG!: renueva tu cocina con hasta un 58% de descuento, envíos gratis y pago en 12 meses

Las Rebajas de Otoño llegan a AEG con descuentos de hasta el 58%, envíos gratis, instalación y todas las ventajas de comprar en la tienda oficial de AEG.

¿Estás pensando en renovar por completo tu cocina? Tanto si vas a hacer una reforma en casa como si simplemente quieres un cambio de aires, las Rebajas de Otoño de AEG han llegado en el momento perfecto. Desde hace unas semanas y hasta el próximo 2 de noviembre, tienen descuentos de hasta el 58% en decenas de pequeños y grandes electrodomésticos con la última tecnología del mercado.

Lavadoras, secadoras, lavavajillas, hornos, frigoríficos, placas vitrocerámicas... Y así, una larga lista de electrodomésticos que están rebajados solo hasta el 2 de noviembre. Si todavía quieres ahorrar más en tus compras, AEG ha lanzado el cupón 10DESCAEG para conseguir un 10% de descuento extra en todas tus compras, acumulable a los electrodomésticos ya en oferta durante sus Rebajas de Otoño.

Ventajas de comprar en la tienda oficial de AEG

Los descuentos de hasta el 58% y el 10% extra acumulable a todos los productos ya rebajados son una buena excusa para aprovechar las Rebajas de Otoño de AEG y renovar tu cocina. Pero hay mucho más, porque comprar en la tienda oficial de AEG (haya o no descuentos) tiene muchísimos beneficios:

Envío gratis en todos los pedidos.

Entregas en 48/72 horas.

Financiación hasta en 12 meses sin intereses.

Retirada y reciclaje del electrodoméstico antiguo.

Instalación gratis (excepto en productos encastrados).

30 días de devolución.

Y si quieres ahorrar mucho más en todas las compras, aplica el código descuento 10DESCAEG antes de finalizar el pedido para llevarte un 10% extra. Es válido entre el 20 de octubre y el 2 de noviembre para todos los usuarios y acumulable a los productos ya en oferta durante estas Rebajas de Otoño. ¡Terminan el 2 de noviembre!

Ofertas destacadas de las Rebajas de Otoño de AEG

¿Necesitas inspiración? Si tienes en mente cómo sería la cocina de tus sueños y quieres los electrodomésticos de última generación con la mejor tecnología del mercado, hemos fichado los mejores chollos de las Rebajas de Otoño de AEG. Tienen descuentos de hasta el 58% y un 10% extra con el cupón 10DESCAEG, ¡recuerda aplicarlo antes de finalizar la compra!

Aspiradora sin cable aeg

Autonomía de 50 minutos para limpiar toda la casa con una sola carga.

Motor BLDC muy potente y boquilla UltimatePower que recoge hasta el 99% del polvo en todas las superficies.

Esta aspiradora sin cable AEG incluye un cubo de polvo de 0,6 litros con liberación rápida para un vaciado más higiénico (y un filtro de larga duración que duplica su vida útil).

incluye un cubo de polvo de 0,6 litros con liberación rápida para un vaciado más higiénico (y un filtro de larga duración que duplica su vida útil). Consigue este aspirador escoba con 93,9€ de descuento en las rebajas de otoño de AEG.

lavavajilla aeg

Con el innovador brazo aspersor SatelliteClean que llega a todos los rincones con hasta 3 veces más de intensidad que un sistema convencional.

Este lavavajillas AEG elimina más del 99,9999% de bacterias y virus con la función ExtraHygiene.

elimina más del 99,9999% de bacterias y virus con la función ExtraHygiene. El sistema SoftSpikes protege la cristalería durante el lavado para evitar caídas y roturas.

Consigue este lavavajillas con 245,9€ de descuento en las rebajas de otoño de AEG.

Comprar en AEG por (659) 413,10€

lavadora aeg serie

Tecnología ProSense que ajusta automáticamente el tiempo y el agua según la carga para reducir hasta en un 30% el consumo.

Incluye un programa de higiene que acaba con más del 99,99% de virus y bacterias.

Esta lavadora AEG cuenta con varios modos de lavado que permiten personalizar el ciclo y reducen la duración sin que eso afecte a las prendas.

cuenta con varios modos de lavado que permiten personalizar el ciclo y reducen la duración sin que eso afecte a las prendas. Consigue esta lavadora ahora por 267,9€ menos

secadora aeg

La tecnología de bomba de calor seca la ropa a baja temperatura sin dañar las fibras para alargar su vida útil.

Esta secadora AEG cuenta con sensores PreciseDry que ajustan automáticamente el tiempo y el consumo según la carga.

cuenta con sensores PreciseDry que ajustan automáticamente el tiempo y el consumo según la carga. Reduce pliegues y arrugas (y te ahorra planchar) gracias a la tecnología AntiCrease.

AEG rebaja 309,9€ esta secadora de ropa

frigorifico americano aeg

El cajón Multichill 0ºC de este frigorífico americano AEG es perfecto para ajustar la temperatura (entre -3ºC y 5ºC) para mantener el sabor y la textura de los alimentos.

es perfecto para ajustar la temperatura (entre -3ºC y 5ºC) para mantener el sabor y la textura de los alimentos. Ayuda a conservar mejor las frutas y verduras en el cajón FreshZone.

Con tecnología No Frost y MultiFlow que mantiene el congelador libre de hielo y enfría el resto de alimentos de manera uniforme.

Solo en las rebajas de otoño de AEG tiene 652,9€ de descuento

horno aeg

Tecnología SteamCrisp que combina vapor y calor tradicional para conseguir carnes y pescados hasta un 20% más tiernos.

Este horno AEG incluye sonda térmica para controlar mejor la temperatura y el punto de cocción sin necesidad de abrir el horno.

incluye sonda térmica para controlar mejor la temperatura y el punto de cocción sin necesidad de abrir el horno. Función pirolítica que facilita mucho la limpieza.

¡Y por 244,9€ menos!

placa induccion aeg

La función Bridge permite combinar dos zonas para usar recipientes más grandes sin perder el control de temperatura.

Esta placa de inducción AEG ofrece ebullición y cocción más rápida gracias a la función PowerBoost.

ofrece ebullición y cocción más rápida gracias a la función PowerBoost. Hob2Hood ajusta automáticamente la campana (si tienes una de AEG compatible) según la temperatura.

Consíguela ahora con 189,9€ de descuento solo en AEG

Preguntas frecuentes

¿Es tu primera compra en la tienda oficial de AEG o quieres tener toda la información para aprovechar mejor que nadie las Rebajas de Otoño de AEG? Estas son las preguntas más frecuentes sobre estas ofertas (y sus respuestas).

¿Cuánto duran las Rebajas de Otoño de AEG?

Comenzaron el 29 de septiembre y terminan el 2 de noviembre, aunque hay productos muy demandados que pueden agotar stock antes de esa fecha. Consejo: si encuentras una buena oferta, aprovéchala antes de que sea demasiado tarde.

¿Puedo usar el código 10DESCAEG en todos los productos rebajados?

Sí, el cupón descuento 10DESCAEG está disponible entre el 20 de octubre y el 2 de noviembre, así que lo puedes utilizar perfectamente durante las Rebajas de Otoño. Y la ventaja es que seguirá activo hasta un mes después.

¿Los descuentos se aplican automáticamente o tengo que introducir un código descuento AEG?

El descuento de hasta el 58% ya está aplicado, y reconocerás los productos en oferta porque tienen una etiqueta roja de 'Promo Otoño'. El descuento extra del 10% (código 10DESCAEG) lo tendrás que aplicar de forma manual en el carrito cuando introduzcas tus datos y el método de pago.

¿Cuáles son las ventajas de comprar directamente en la tienda oficial de AEG?

Vas a encontrar los electrodomésticos AEG en otras tiendas online, pero en ninguna disfrutarás de las mismas ventajas. De hecho, la tienda online de AEG tiene envíos gratis, instalación en tus electrodomésticos (excepto encastre), financiación hasta en 12 meses sin intereses, retirada y reciclaje del electrodoméstico antiguo y devolución ampliada a 30 días.

Ahora que ya sabes cómo aprovechar las Rebajas de Otoño de AEG y la cantidad de electrodomésticos en oferta, te toca dar el siguiente paso. Solo tienes que hacer una lista de todos los dispositivos que necesitas para renovar tu cocina, elegir la tecnología que mejor encaje contigo y aprovechar que tienen descuentos de hasta el 58% (más un 10% extra con el cupón descuento 10DESCAEG). ¡Nadie te lo va a poner tan fácil!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.