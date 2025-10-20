¿Hay riesgo de un nuevo apagón eléctrico? Este es el dispositivo que los expertos recomiendan que tengas en casa

Hace casi medio año (el 28 de abril) que vivimos un apagón eléctrico en España para el que no estábamos preparados. A raíz de eso, los expertos nos recomendaron tener en casa un kit de emergencia con linternas, pilas, comida no perecedera, dinero en efecto y una batería externa, entre otros dispositivos. No es que exista un riesgo inminente de nuevo apagón, pero sí que Red Eléctrica ha detectado en las últimas semanas cambios bruscos en la tensión del sistema.

Y dado que no podemos controlar lo que ocurre con el suministro eléctrico, sí podemos hacer caso a las recomendaciones y prepararnos con dispositivos que de todas formas nos vienen bien en casa. Por ejemplo, la batería externa de INIU que lleva semanas siendo líder de ventas en Amazon y que ahora está rebajada un 31% solo por tiempo limitado. Los expertos recomiendan tener una en caso de apagón, pero además te va a venir de maravilla para cargar tus dispositivos en el día a día. ¡Ahora por menos de 50€!

Lo mejor de esta batería externa

Es la batería externa más pequeña del mercado con una capacidad de la batería más grande (25.000 mAh).

Carga de alta velocidad de hasta 110 W para 2 dispositivos a la vez.

Puede aguantar un viaje de una semana sin necesidad de cargar la Power Bank.

Carga un Samsung S24 Ultra al 75% en solo 30 minutos y un iPhone 16 al 62% en 25 minutos.

Así es la Power Bank de INIU

bateria portatil iniu

La batería externa de INIU es uno de los dispositivos para cargar tu móvil (y cualquier otro dispositivo) más pequeños del mercado. Cabe en la palma de la mano, y lo mejor es que tiene una capacidad brutal de 25.000 mAh y tecnología de última generación. Por supuesto, una Power Bank es útil en caso de apagón eléctrico, pero también es el dispositivo perfecto para viajar o para llevar siempre en el bolso en caso de emergencia.

Es compatible con prácticamente cualquier smartphone, y lo mejor es que sirve también para cargar portátiles, relojes inteligentes, auriculares inalámbricos, tablets y cualquier otro dispositivo parecido. Es una batería externa muy compacta y con una pequeña pantalla que muestra el estado de la carga. Un básico en casa ¡por menos de 50€!

Todos los usos que le puedes dar a una batería externa (con y sin apagón)

Una batería externa es un dispositivo útil en muchísimas situaciones. Toma nota:

En caso de apagón, es la solución para cargar varios móviles a la vez y no estar incomunicado.

Es muy útil para viajar, hacer fotos o utilizar el GPS sin miedo a quedarte sin batería.

Viene bien llevarlo siempre en el bolso para no tener que salir siempre de casa con el móvil al 100%.

¿A qué esperas para ficharlo ahora? Está rebajado a menos de 50€ en Amazon, y ya te adelantamos que merece mucho la pena por su tamaño, sus prestaciones y su precio. ¡Aprovéchalo!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.