Esta freidora de aire de Cecotec tiene 10L de capacidad y esta rebajada a menos de 100€

Noticias relacionadas Las 10 mejores planchas de cocina del 2024

Las freidoras de aire suelen quedarse cortas en capacidad, ocupar mucho espacio o ser demasiado caras. Si estás buscando una y sois muchos en casa, con la Freidora de aire Cecofry DuoLevel 10000 no tendrás ninguno de estos problemas. Tiene 10 litros que distribuye en un diseño vertical de doble cubeta, cocina de maravilla con su tecnología de aire caliente, y ahora está de oferta por menos de 100 €.

Te puedes olvidar de cocinar de manera tradicional, porque esta air fryer lo hace todo a cambio de una sola cucharada de aceite. Aunque lo mejor es que, si estás preparando una buena comilona, la tendrás lista con todos los platos hechos al mismo tiempo gracias a su tecnología. Aunque no te lleves bien con los fogones, vas a cocinar de fábula.

Lo mejor de este moldeador

Sus 10 litros de capacidad, repartidos en dos cubetas de 5 litros, son perfectos para familias.

Puedes hacer dos platos diferentes a la vez con la función Sync.

Ocupa un 44% menos de espacio que otras freidoras con la misma capacidad.

Tiene 10 menús preconfigurados para que no te compliques al cocinar.

Freidora de aire Cecofry DuoLevel 10000

Freidora de aire Cecofry DuoLevel

La gran diferencia de la Freidora de aire Cecofry DuoLevel 10000 frente al resto salta a la vista: su diseño. Aprovecha mucho mejor el espacio al ofrecer una capacidad de 10 litros en vertical, y además su sistema de doble cubeta de 5 litros te permite cocinar dos platos distintos al mismo tiempo, y sincronizarlos para que todo salga a la vez. ¿Vas a preparar una carne con guarnición? Elaboras la carne por un lado y la guarnición por otra y todo estará listo al mismo tiempo. Además, la comida queda genial con su tecnología de aire caliente, y sin perder ni un ápice de sabero a pesar de necesitar solo una cucharada de aceite. Comes mejor, comes más sano y más rápido, ya que solo tienes que usar cualquiera de sus menús preconfigurados, o ajustar manualmente a tu gusto.

Si vives en familia, es la air fryer que estabas buscando: compacta, potente y con capacidad de sobra para numerosas raciones de una sola vez. Ahora sí que vas a querer cocinar para todos.

¿Qué opinan quienes la tienen?

Ese sistema de doble cubeta tiene encantados a todos los que tienen esta air fryer. Como verás en las reseñas que hemos recopilado, la satisfacción es plena:

"Muy buena freidora de aire: compacta, potente y versátil. Me encanta su sistema de cubetas superpuestas de 5 L."

"Es una freidora muy potente y espaciosa, con un diseño elegante y práctico, especialmente recomendable si cocinas para varias personas o te gusta preparar varios platos al mismo tiempo"

"Encantada con el producto, sale la comida buenísima y comemos sano."

Si lo compras ya en la tienda oficial de Cecotec, tienes el descuento y además envío gratuito en un plazo máximo de 48 horas. ¡Perfecto!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.