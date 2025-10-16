Esta tablet Redmi Pad Pro 8+ te atraerá por su descuentazo de 296 €, pero te enamorará por su potencia y autonomía

Noticias relacionadas Los mejores smartwatches en relación calidad-precio del 2025

Las tablets se mueven en un extraño limbo entre la portabilidad de los smartphones y la potencia de los portátiles. Te dan más libertad, pero no la fuerza suficiente para tareas exigentes. Aunque hay excepciones como la Tablet Redmi Pad Pro 8+, una de las más potentes con Android, que tiene un chip Snapdragon 7s de última generación, batería de 10.000 mAh, 256 GB y un descuentazo de 296 €.

Por prestaciones y diseño, encaja perfectamente con creadores de contenido, estudiantes, profesionales o personas que solo buscan un buen dispositivo para jugar o ver series. Es potente, es muy ligera y, además, cuesta solo 171 € con esta oferta.

Lo mejor de esta tablet

La pantalla se ve de fábula con una resolución superior al HD, sus 12,1 pulgadas de tamaño y sus 120 Hz.

La batería tiene 10.000 mAh de capacidad, aguantando todo un día de uso sin problemas.

Incluye cuatro altavoces con Dolby Atmos que te sumergirán de lleno si ves películas o series.

Su diseño derrocha calidad, sobre todo por su fino grosor y su alta resistencia.

Tablet Redmi Pad Pro 8+

Tablet Redmi Pad Pro

La mayoría de tablets sacrifican potencia para ofrecer autonomía o ligereza, pero la Tablet Redmi Pad Pro 8+ no. Su procesador Snapdragon tiene un rendimiento excepcional en cualquier cosa, desde apps de trabajo hasta videojuegos más exigentes, incluso en edición de vídeo; y además se mueve en la multitarea como pez en el agua. Algo a lo que hay que añadir una cámara de 8 MP sorprendentemente buena para foto y vídeo, y un sistema de imagen y sonido de lo más sorprendente. Si buscas una tablet para ver series o películas, las tecnologías Dolby Atmos y Dolby Vision de esta te van a enamorar, porque muestran cada imagen mucho más viva y además de atrapa con sus cuatro altavoces.

Así, esta tablet se vuelve una opción más que recomendable para quienes necesiten un dispositivo portátil potente para labores de ofimática o creación de contenido, pero también para quienes simplemente quieren subir de nivel para entretenerse.

¿Qué opinan quienes la tienen?

La satisfacción que hay con esta tablet Redmi es general, principalmente por su relación calidad/precio y su fluidez al ejecutar apps. Puedes leer algunas reseñas de usuarios a continuación:

"La compramos para reemplazar nuestro iPad, que se había quedado obsoleto. Funciona muy bien, la pantalla tiene un buen tamaño y el sonido está por encima de la media."

"Esta tableta con Android fue realmente una sorpresa por su simplicidad y rapidez de respuesta."

"Tiene un excelente rendimiento tanto en video como en audio."

