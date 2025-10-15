Qué son las zapatillas barefoot y por qué te van a cambiar la vida

Noticias relacionadas Las 10 mejores bandas para hacer ejercicio del 2024: guía de compra y preguntas frecuentes

¿Te gusta la sensación de andar descalzo? Si eres de los que no utiliza zapatillas en casa, tienes que saber que esta práctica la recomiendan mucho los profesionales por los beneficios que tiene para la pisada. Y precisamente de ahí nacen las zapatillas barefoot, un calzado hecho para respetar la forma natural del pie y que los dedos no estén comprimidos.

El calzado barefoot está de moda, porque durante muchos años hemos utilizado zapatos que aprietan, que nos provocan dolores de espalda y que no respetan la pisada. Y si tú también quieres sumarte al cambio, Amazon acaba de rebajar un 55% las zapatillas barefoot unisex de Bravover, cada vez más utilizadas para muchísimos fines.

Lo mejor de este calzado

Máxima libertad de movimientos y la sensación de ir descalzo (pero protegido al mismo tiempo).

Fortalece los músculos del pie y mejora la postura.

Se pueden doblar, guardar en cualquier sitio y apenas pesan.

Mejora el equilibrio y la estabilidad al tener una mejor conexión con el suelo.

Cómo son estas zapatillas unisex de Bravover

zapatillas barefoot unisex Bravover

Las zapatillas barefoot unisex de Bravover parten del minimalismo, que es lo que todos deberíamos buscar en un calzado de estas características. Tienen puntera ancha para que los dedos se puedan mover de una forma natural y no estén comprimidos. Además, previene rozaduras y posibles lesiones.

Tienen una suela Zero-Drop (sin diferencia de altura entre el talón y la puntera) para una pisada completamente plana, como si fueras descalzo. Y eso ayuda a mejorar la alineación del cuerpo, aporta estabilidad y ayuda a que la sensación al correr o al caminar sea mucho más natural. Las tienes disponibles en varias tallas y colores.

En qué situaciones son buenas unas zapatillas barefoot

Las zapatillas barefoot las puedes utilizar para todo lo que quieras, y son imprescindibles para:

Hacer senderismo o trail, porque mejoran la estabilidad en un terreno irregular.

Yoga, pilates o ir al gimnasio, ya que activan la musculatura.

Ciclismo, juegos de playa, deportes acuáticos, camping...

¡Y en el día a día! Tienen un diseño discreto que puedes combinar con cualquier cosa, así que sirven para caminar, hacer recados, incluso para hacer turismo por cualquier ciudad.

¿Conocías las zapatillas barefoot? Si llevas tiempo queriendo pasarte a un calzado mucho más respetuoso con tu pie, aprovecha ahora que estas de Bravover están rebajadas a mitad de precio en Amazon. ¡Cuestan menos de 20€!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.