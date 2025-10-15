Esta batidora parece pequeña, pero prepara los mejores zumos, batidos y smoothies (está rebajada)

Noticias relacionadas Las 10 mejores planchas de cocina del 2024

Comer mucho más sano y variado es un objetivo muy recurrente, aunque el propósito a veces solo nos dura unas pocas semanas por la pereza de preparar recetas diferentes. A menos que tengas una buena batidora en la cocina que lo haga todo por ti, con la que invertir el mínimo tiempo posible y que además sea fácil de limpiar.

Y si además aciertas en tu compra, podrá reemplazar a un sinfín de pequeños electrodomésticos que solo ocupaban espacio en la cocina. La mejor manera de acertar es con la batidora Nutribullet Nutri900C, ahora rebajada un 23% en Amazon solo por tiempo limitado. Además, el descuentazo llega en el mejor momento, ¡a las puertas del frío!

Lo mejor de esta batidora

900 W de potencia para triturar frutas, verduras, frutos secos y hasta hielo.

Preparaciones listas en solo 60 segundos.

Diseño compacto y personal que cabe en cualquier cocina.

Uso intuitivo con solo pulsar un botón, sin necesidad de elegir entre varios programas.

Por qué elegir esta batidora vs. otras marcas

batidora Nutribullet

La batidora Nutribullet Nutri900C no es la típica que compras con mucha ilusión, utilizas un par de veces y terminas guardando en un cajón. Está diseñada para el día a día, pues la puedes montar en segundos, pesa muy poco y viene con un vaso de 700 ml para preparar recetas individuales o varias raciones para toda la familia.

Uno de sus puntos fuertes es que funciona con un motor de 900 W para conseguir siempre la textura perfecta y aprovechar todos los nutrientes de frutas y verduras. Además, con unas cuchillas muy potentes para los ingredientes más duros. Es muy versátil y ahora cuesta menos de 75€ en Amazon.

Ideas de recetas para preparar en otoño con una batidora

Seguro que tienes en mente muchísimas recetas para preparar en tu nueva batidora, pero aquí van algunas más de cara al otoño e invierno:

Crema caliente de calabaza con jengibre.

Batido de manzana, canela y avena para desayunar.

Salsa de nueces y setas para acompañar con pastas o carnes.

Smoothie verde con espinacas, pera y limón.

Y así, un sinfín de recetas perfectas para todos los gustos y paladares. Aprovecha que este pequeño electrodoméstico top ventas ahora está rebajado a menos de 75€ en Amazon, ¡un chollo!

