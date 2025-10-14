Amazon Echo Show 8: la pantalla más inteligente de Amazon ahora también es la más barata

Noticias relacionadas Los mejores smartwatches en relación calidad-precio del 2025

¿Llevas tiempo queriendo comprar una Alexa para casa? Si vas a dar el paso, ahora puedes hacerlo de la mejor forma posible, porque el Amazon Echo Show 8, la pantalla más inteligente de Amazon, está de oferta por solo 135 €, y te va a sorprender con su pantalla de 8 pulgadas, su cámara de 13 MP, sus altavoces espaciales y su total gestión de la domótica del hogar. Lo hace absolutamente todo, ¡y ahora por menos dinero!

Si quieres tener un hogar más inteligente, tener más control de tus aparatos, organizar mejor tu día a día o simplemente entretenerte con música, juegos, series o películas, es la compra que buscas. Lo unifica todo y lo hace mucho más sencillo gracias a Alexa.

¿Por qué lo recomendamos?

La pantalla HD de 8 pulgadas se conecta con unos altavoces espaciales que ofrecen una imagen y sonido sorprendentes.

Incluye cámara de 13 MP con encuadra automático perfecto para videollamadas.

Se integra con Alexa, Zigbee, Matter y Thread para funciones de domótica inteligentes.

Se puede convertir en marco digital con Amazon Photos.

Amazon Echo Show 8

Amazon Echo Show

Olvídate de lo que hacen otros altavoces con pantalla, porque el Amazon Echo Show 8 va mucho más lejos gracias a su Alexa integrada, con la que unifica todas las funciones inteligentes imaginables en un mismo lugar. Puedes usarla para ver fotos, hacer videollamadas, organizar tus compras, controlar luces, cámaras enchufes y lo que quieras sin necesidad de hubs externos. Además, como tiene un sistema de audo espacial inmersivo, hace que cada canción te envuelva por completo mientras hace tu hogar mucho más inteligente.

Es un centro de domótica avanzado que cuenta con pantalla y sonido, perfecto si quieres controlar mejor las luces y electrodomésticos de casa, entretenerte con sus Skills, estar al tanto de la actualidad o incluso ver series o películas. Lo reúne todo, y a un precio de lo más atractivo.

¿Tiene buenas reseñas?

El Echo Show 8 no tiene buenas, sino buenísimas reseñas. Los usuarios están encantados con su conectividad, sus Skills y su integración con la domótica del hogar. Puedes leer más en las reseñas que hemos recopilado:

"Ha sido lo mejor que he podido comprar en cuanto a asistentes personales. Una excelente ayuda en casa. Se conecta a Spotify, YouTube tiene su Amazon Music... Es la mejor en cuanto a las tareas de la casa."

"La mejor compra en mucho tiempo. Alexa siempre atenta a contestar preguntas y poner la música solicitada."

"Es una pasada, lo hemos puesto en la cocina , teníamos el más básico y este es una pasada."

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión.