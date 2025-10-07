Amazon Prime Day 2025

Amazon Prime Day 2025

Los Imprescindibles

Amazon Prime Day 2025: las ofertas en hogar que vuelan

Freidoras, robots aspiradores y gadgets de cocina con rebajas que vuelan: descubre los chollos del Amazon Prime Day 2025 antes de que se agoten.

Las 22 mejores ofertas de los Amazon Prime Days de 2025 en hogar y tecnología

Prime Day 2025: chollazos en dispositivos Amazon Devices que durarán muy poco

New Mall Media
Publicada
Actualizada

Noticias relacionadas

El Amazon Prime Day 2025 ya está aquí y trae grandes descuentos en todo lo relacionado con el hogar. Durante dos días, Amazon baja los precios de robots aspiradores, freidoras de aire, ollas multifunción y cafeteras automáticas, que facilitan el día a día.

Si estabas esperando el momento perfecto para renovar tu cocina o estrenar un gadget inteligente, ahora es el momento. Las ofertas cambian cada pocas horas, así que aprovecha mientras puedas. Hazte Prime hoy y accede a todos los descuentos exclusivos antes de que se agoten.

6 chollos de belleza en la Fiesta de Ofertas Prime 2025 a las que no te vas a poder resistir (solo 48 horas)

Amazon Prime Day 2025: TOP 12 ofertas en hogar

El robot aspirador que limpia por ti: iRobot Roomba 105

iRobot Roomba 105

iRobot Roomba 105

Antes: 399 € → Ahora: 249 € (38%)

El Roomba i7 es uno de los robots aspiradores más vendidos del mercado. Cepillos sin pelos de mascotas que no se enredan y navegación inteligente. Autovaciado, control por voz y selección de zonas o habitaciones.

Ver oferta en Amazon

La freidora de aire más vendida: Cosori 5,5L

Cosori 5,5L

Cosori 5,5L

Antes: 139,99 € → Ahora: 79,99 € (43%)

La Cosori 5,5L se mantiene entre los productos más vendidos del Prime Day. Cesta sin BPA, estructura metálica anticorrosión y 100 recetas creadas por chefs. Cocina más rápido, con hasta un 55 % menos de energía y hasta un 85 % menos de aceite.

Ver oferta en Amazon

Despierta con aroma a café: Cafetera De’Longhi Magnifica

Cafetera De’Longhi Magnifica

Cafetera De’Longhi Magnifica

Antes: 499,90 € → Ahora: 369 € (26%)

La De’Longhi Magnifica convierte cada mañana en una experiencia de cafetería. Es una cafetera superautomática del grano a la taza con molinillo ajustable y sistema Thermoblock. Prepara espresso o cappuccino al instante con frescura y temperatura perfectas.

Ver oferta en Amazon

Aspiradora sin cables Dyson V11 Advanced

Dyson V11 Advanced

Dyson V11 Advanced

Antes: 599 € → Ahora: 412,40 € (31%)

Aspiradora sin cable con luz láser que revela el polvo invisible y potente succión inteligente. Incluye batería de repuesto, cepillo antienredos y múltiples accesorios para limpieza total. Si buscas potencia y comodidad, esta es la aspiradora premium del momento.

Ver oferta en Amazon

Cocina fácil y rápida: Olla multifunción Instant Pot

Olla multifunción Instant Pot

Olla multifunción Instant Pot

Antes: 199,99 € → Ahora: 109,99 € (45%)

Cocina rápida y saludable con sus 10 funciones en 1: olla a presión, vaporera, yogurtera o arrocera. Diseño elegante en negro y cocción hasta un 70 % más veloz, rebajada solo por tiempo limitado. Perfecta para cocinar sin mirar el reloj, mantener caliente los platos y ahorrar espacio.

Ver oferta en Amazon

La plancha de vapor que arrasa: Philips Azur 7000 Series

Philips Azur 7000 Series

Philips Azur 7000 Series

Antes: 89,99 € → Ahora: 59,99 € (33%)

Potente plancha de 3000 W con vapor continuo de 55 g/min y golpe de 240 g para arrugas difíciles. Tecnología OptimalTEMP y suela SteamGlide Elite. La Philips Azur Steam desliza sin esfuerzo incluso sobre telas gruesas. Plancha más rápido y sin quemaduras con descuentazo Prime.

Ver oferta en Amazon

Iluminación inteligente: Philips Hue bombilla LED

Philips Hue bombilla LED

Philips Hue bombilla LED

Antes: 108,99 € → Ahora: 74,99 € (31%)

Dale un toque futurista a tu casa con las Philips Hue. Luz cálida regulable con control por voz y app Bluetooth: crea el ambiente perfecto al instante. Compatible con Alexa y Zigbee, fácil de instalar y rebajada solo hoy con descuentazo Prime.

Ver oferta en Amazon

La plancha vertical más práctica: Philips 3000 Series

Philips 3000 Series

Philips 3000 Series

Antes: 49,99 € → Ahora: 29,69 € (41%)

Olvídate de la tabla de planchar: la Philips 3000 Series alisa camisas, vestidos o cortinas en vertical y en tiempo récord. Compacta y ligera, con 1000 W y vapor continuo de 20 g/min para eliminar arrugas al instante. Ideal para viajes o uso diario: refresca prendas y elimina olores con oferta especial del Prime Day.

Ver oferta en Amazon

Refrigeración inteligente: COWAY Purificador de aire

COWAY Purificador de aire

COWAY Purificador de aire

Antes: 329,99 € → Ahora: 214,99 € (35%)

Purificador y ventilador sin aspas con filtración HEPA y sensor automático de calidad del aire. Refresca y purifica hasta 81 m² con pantalla LCD y gran rebaja exclusiva del Prime Day 2025. Una inversión que mejora el confort en casa y ahora cuesta mucho menos.

Ver oferta en Amazon

Domótica en oferta: Enchufes inteligentes TP-Link

Enchufes inteligentes TP-Link

Enchufes inteligentes TP-Link

Antes: 17,99 € → Ahora: 14,87 € (17%)

Controla tus dispositivos desde el móvil, crea horarios y mide el consumo energético en tiempo real. Compatible con Alexa y Google Home, instalación rápida y precio especial solo durante el Prime Day. Una forma sencilla de dar el salto a la casa inteligente.

Ver oferta en Amazon

El imprescindible de limpieza: Vileda Turbo

Vileda Turbo

Vileda Turbo

Antes: 42,99 € → Ahora: 30,99 € (28%)

El clásico Vileda Turbo Mop vuelve con un precio irresistible. Sistema completo con cubo giratorio, pedal para escurrido sin esfuerzo y cabezal de microfibra lavable. Alcanza esquinas y muebles bajos con su diseño triangular y gran oferta activa durante el Prime Day.

Ver oferta en Amazon

Estas ofertas están activas solo durante el Amazon Prime Day 2025, hasta el 9 de octubre a las 23:59 o hasta agotar existencias. Las rebajas cambian cada pocas horas, así que si ves algo que te gusta… no lo pienses demasiado.

Descubre aquí todas las ofertas activas del Prime Day 2025 en Amazon

Aprovecha para renovar tu cocina, mejorar tu limpieza diaria o probar esa tecnología doméstica que llevas tiempo queriendo. Todo con envío rápido y garantía Amazon.

Las 10 mejores aspiradoras sin cable en relación calidad-precio del 2025

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.