Amazon Prime Day 2025: las ofertas en hogar que vuelan

El Amazon Prime Day 2025 ya está aquí y trae grandes descuentos en todo lo relacionado con el hogar. Durante dos días, Amazon baja los precios de robots aspiradores, freidoras de aire, ollas multifunción y cafeteras automáticas, que facilitan el día a día.

Si estabas esperando el momento perfecto para renovar tu cocina o estrenar un gadget inteligente, ahora es el momento. Las ofertas cambian cada pocas horas, así que aprovecha mientras puedas. Hazte Prime hoy y accede a todos los descuentos exclusivos antes de que se agoten.

Amazon Prime Day 2025: TOP 12 ofertas en hogar

iRobot Roomba 105

Antes: 399 € → Ahora: 249 € (38%)

El Roomba i7 es uno de los robots aspiradores más vendidos del mercado. Cepillos sin pelos de mascotas que no se enredan y navegación inteligente. Autovaciado, control por voz y selección de zonas o habitaciones.

Cosori 5,5L

Antes: 139,99 € → Ahora: 79,99 € (43%)

La Cosori 5,5L se mantiene entre los productos más vendidos del Prime Day. Cesta sin BPA, estructura metálica anticorrosión y 100 recetas creadas por chefs. Cocina más rápido, con hasta un 55 % menos de energía y hasta un 85 % menos de aceite.

Cafetera De’Longhi Magnifica

Antes: 499,90 € → Ahora: 369 € (26%)

La De’Longhi Magnifica convierte cada mañana en una experiencia de cafetería. Es una cafetera superautomática del grano a la taza con molinillo ajustable y sistema Thermoblock. Prepara espresso o cappuccino al instante con frescura y temperatura perfectas.

Dyson V11 Advanced

Antes: 599 € → Ahora: 412,40 € (31%)

Aspiradora sin cable con luz láser que revela el polvo invisible y potente succión inteligente. Incluye batería de repuesto, cepillo antienredos y múltiples accesorios para limpieza total. Si buscas potencia y comodidad, esta es la aspiradora premium del momento.

Olla multifunción Instant Pot

Antes: 199,99 € → Ahora: 109,99 € (45%)

Cocina rápida y saludable con sus 10 funciones en 1: olla a presión, vaporera, yogurtera o arrocera. Diseño elegante en negro y cocción hasta un 70 % más veloz, rebajada solo por tiempo limitado. Perfecta para cocinar sin mirar el reloj, mantener caliente los platos y ahorrar espacio.

Philips Azur 7000 Series

Antes: 89,99 € → Ahora: 59,99 € (33%)

Potente plancha de 3000 W con vapor continuo de 55 g/min y golpe de 240 g para arrugas difíciles. Tecnología OptimalTEMP y suela SteamGlide Elite. La Philips Azur Steam desliza sin esfuerzo incluso sobre telas gruesas. Plancha más rápido y sin quemaduras con descuentazo Prime.

Philips Hue bombilla LED

Antes: 108,99 € → Ahora: 74,99 € (31%)

Dale un toque futurista a tu casa con las Philips Hue. Luz cálida regulable con control por voz y app Bluetooth: crea el ambiente perfecto al instante. Compatible con Alexa y Zigbee, fácil de instalar y rebajada solo hoy con descuentazo Prime.

Philips 3000 Series

Antes: 49,99 € → Ahora: 29,69 € (41%)

Olvídate de la tabla de planchar: la Philips 3000 Series alisa camisas, vestidos o cortinas en vertical y en tiempo récord. Compacta y ligera, con 1000 W y vapor continuo de 20 g/min para eliminar arrugas al instante. Ideal para viajes o uso diario: refresca prendas y elimina olores con oferta especial del Prime Day.

COWAY Purificador de aire

Antes: 329,99 € → Ahora: 214,99 € (35%)

Purificador y ventilador sin aspas con filtración HEPA y sensor automático de calidad del aire. Refresca y purifica hasta 81 m² con pantalla LCD y gran rebaja exclusiva del Prime Day 2025. Una inversión que mejora el confort en casa y ahora cuesta mucho menos.

Enchufes inteligentes TP-Link

Antes: 17,99 € → Ahora: 14,87 € (17%)

Controla tus dispositivos desde el móvil, crea horarios y mide el consumo energético en tiempo real. Compatible con Alexa y Google Home, instalación rápida y precio especial solo durante el Prime Day. Una forma sencilla de dar el salto a la casa inteligente.

Vileda Turbo

Antes: 42,99 € → Ahora: 30,99 € (28%)

El clásico Vileda Turbo Mop vuelve con un precio irresistible. Sistema completo con cubo giratorio, pedal para escurrido sin esfuerzo y cabezal de microfibra lavable. Alcanza esquinas y muebles bajos con su diseño triangular y gran oferta activa durante el Prime Day.

Estas ofertas están activas solo durante el Amazon Prime Day 2025, hasta el 9 de octubre a las 23:59 o hasta agotar existencias. Las rebajas cambian cada pocas horas, así que si ves algo que te gusta… no lo pienses demasiado.

Aprovecha para renovar tu cocina, mejorar tu limpieza diaria o probar esa tecnología doméstica que llevas tiempo queriendo. Todo con envío rápido y garantía Amazon.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.