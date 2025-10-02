Este robot aspirador de Xiaomi con función de fregado deja los suelos impecables: ahora por solo 78€ (antes 199€)

Tienes mascotas en casa y te gusta disfrutar de ellas, pero no tienes tiempo para que los suelos estén tan limpios como te gustaría. Eso puede dejar de ser un problema, porque ahora mismo tienes el Robot aspirador Xiaomi Vacuum E12 rebajado a 78 € en PcComponentes. Es un modelo que aspira, friega, se puede programar desde el móvil y va genial incluso en alfombras. No vas a encontrar otro con una mejor relación calidad-precio.

Es pequeño, silencioso y muy inteligente. Va genial en suelos duros, alfombras y con el pelo de mascotas, y además es totalmente programable en horarios y modos de limpieza. Si quieres comodidad, aquí la vas a encontrar.

Lo mejor de este portátil

La potencia de succión que tiene va genial para todo tipo de suciedad, incluso en alfombras.

La batería dura casi 2 horas a pleno rendimiento, tiempo de sobra para limpiar un piso completo.

También tiene función de fregado inteligente, que ajusta el agua y la vibración de las mopas.

Lo puedes programar completamente desde la app móvil de Xiaomi.

Xiaomi Robot Vacuum E12

Lo mejor del Robot aspirador Xiaomi Vacuum E12 es que, con él en casa, te puedes olvidar de los suelos. Aspira y friega, con diferentes niveles de potencia y caudal de agua, y adaptándose a cualquier superficie. Tú solo tienes que programarlo con tu móvil y dejarlo funcionar. Si se queda sin batería, vuelve a su base y sigue por donde estaba. Si termina, vuelve también y se recarga para la próxima ocasión. Además, se puede colar por más rincones y muebles más bajos gracias a su poca altura y, si deja alguna zona sin limpiar bien, puedes activarlo con tu voz directamente.

Es un robot perfecto para pisos de tamaño medio, dada su autonomía de 2 horas, y con distintos tipos de suelo. Además, va perfecto con el pelo de mascotas, ya que evita los enredos. En definitiva, está pensado para todo tipo de hogares.

¿Qué opinan quienes lo tienen?

Los compradores están muy satisfechos con este robot aspirador, sobre todo porque su relación calidad/precio es prácticamente imbatible. Mira algunas reseñas a continuación:

"Deja todo muy bien, aspira arena y pelos de mascota. La batería dura suficiente para mi casa que no es muy grande y cuando termina se va sola a su base de carga."

"La relación calidad-precio es muy buena. Tiene la ventaja de su poca altura, que permite pasar a limpiar debajo de muebles."

"Está genial, fácil de conectar y funciona perfecto. Me parece que será muy útil para la limpieza diaria."

La ventaja de PcComponentes, además del descuento, es que hace el envío de este producto en tan solo 24 horas, y sin coste adicional. ¡Aprovéchalo!

