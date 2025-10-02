Me acabo de comprar una casa y he montado mi rincón de lectura con este mueble que parece de diseño

Siempre he querido tener un pequeño rincón de lectura, pero no tenía espacio suficiente para todas las ideas que tenía en la cabeza. Hasta ahora, que me he comprado una casa y lo primero que he hecho ha sido hacerme con una estantería low cost y algunos muebles más. Y por fin tengo el espacio con el que siempre he soñado para pasarme horas leyendo.

Además, el reto fue todavía más grande, porque no quería gastar demasiado en muebles, pero encontré esta librería de VASAGLE rebajada en Amazon a menos de 65€. Me encantó el acabado rústico, porque le da el toque que estaba buscando a este rincón, añadí un sofá cómodo y algunos detalles más de decoración, y puedo decir que se ha convertido en mi nuevo espacio favorito del mundo. Si tú también quieres uno, te cuento cómo lo he hecho.

Lo que más me gusta de esta librería

Tiene 14 estanterías para organizar todas mis novelas, revistas y hasta colocar plantas o recuerdos de mis viajes.

Puede soportar hasta 112 kilos de peso.

Acabado precioso con madera en marrón rústico con metal negro para darle un toque moderno, elegante y acogedor al mismo tiempo.

Monté la estantería yo sola en poco más de 1 hora. ¡Facilísimo!

Así es mi nueva estantería

Vasagle libreria estanteria

El espacio que tengo en casa para mi rincón de lectura no es demasiado grande, así que elegí esta estantería de VASAGLE que mide 24 x 128 x 166 cm. Es estrecha, pero alta, y creo que los 14 estantes me permiten guardar todos mis libros sin recargar demasiado el espacio.

El detalle de las barras en X le da un toque todavía más bonito. Y a diferencia de otras librerías que había visto, esta tiene paneles en los estantes traseros para evitar que los libros o adornos se caigan. Ya he colocado mis libros, fotos, enmarcadas y hasta una pequeña lámpara. ¡Y queda mejor que la inspiración que había sacado de internet!

Ideas para decorar un rincón de lectura

Esta estantería que encontré rebajada en Amazon es la base del rincón de lectura, pero le añadí otros detalles que me representan y que creo que hacen el espacio aún más personal.

Elegí un sillón orejero con reposapiés que es comodísimo.

Puse una lámpara de pie con iluminación cálida justo al lado del sofá.

Ahora que llega el otoño, tengo una manta de punto y cojines mullidos para hacerlo mucho más calentito.

Una mesita auxiliar para dejar la taza de café mientras leo.

Mi recomendación es que llenes este rincón de lectura de todos los detalles que te representen: una vela aromática, un cuadro con alguna frase que te inspire, una planta, fotos con tu familia y amigos... Todo lo que decidas está bien, al final vas a ser tú quien disfrute de este pequeño rincón en casa.

Con poco dinero, aprovechando la oferta de Amazon en la estantería y algo de imaginación, he creado mi espacio favorito en casa. ¿Te animas a hacer lo mismo?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.