Todos los hogares están agotando esta freidora de aire superventas: "La diferencia es abismal"

¿Todavía no tienes una freidora de aire en casa? Cada vez hay más personas que reconocen que son pequeños electrodomésticos cómodos, prácticos para el día a día e ideales para comer mucho más sano. Pero desconfían de sacarle partido de verdad a una air fryer en casa. Y eso está a punto de terminar, porque hemos fichado en Amazon la oferta a la que no te vas a poder resistir.

Es más, cientos de personas han comprado la freidora de aire Russell Hobbs en las últimas semanas, ¿vas a ser tú el próximo? Ahora está rebajada a menos de 90€, y sus prestaciones y las reseñas de quienes la han probado confirman que es un dispositivo top ventas. ¡Te va a sacar de más de un apuro este otoño (y el resto del año)!

4 características top de esta freidora de aire

Capacidad de 9 litros perfecta para familias o para preparar dos platos a la vez.

Temperatura máxima de 220ºC, 9 programas predefinidos y la posibilidad de controlar la air fryer a tu gusto.

Modo de sincronización inteligente para cocinar alimentos diferentes con tiempos de cocción parecidos.

Incluye revestimiento antiadherente y piezas que son aptas para el lavavajillas.

¿Por qué deberías comprar esta air fryer hoy?

freidora aire Russell Hobbs

La freidora de aire Russell Hobbs va a cambiar para siempre tu manera de cocinar en casa. ¿Alguna vez has dicho que no comes más sano porque no tienes tiempo? Esta air fryer rompe con esa excusa, porque podrás preparar todas las recetas que se te ocurran en tiempo récord. Sin aceite y sin renunciar a una textura crujiente ni al sabor de siempre.

Y como tiene una doble cesta, podrás cocinar más raciones al mismo tiempo o hacer el plato principal en una y la guarnición (o el segundo) en la otra. Además, esta freidora de aire Russell Hobbs consume muy poca energía, mucho menos que un horno o que la vitrocerámica.

Las reseñas en Amazon de esta freidora de aire

"Es una maravilla. Rápida, no hace ruido, asa de manera uniforme. La diferencia de cocinado entre la que tenía antes y esta es abismal".

"Es una buena freidora de aire con dos cubetas independientes que te permiten preparaciones sincronizadas. Es una marca reconocida y a un precio adecuado para sus funciones".

"Cumple con las expectativas de una familia de 3 personas: la gran capacidad, las cubetas... Es una gran comodidad".

¿Necesitas más argumentos? Es fácil de usar, consume poca energía, tiene capacidad XXL, doble cubeta, reseñas inmejorables en Amazon ¡y un descuentazo! Así que solo tienes que aprovechar que cuesta menos de 90€ y llevártela a casa baratísima. ¡Una ganga!

