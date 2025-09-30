Adiós marcas del acné y poros abiertos: este sérum de CeraVe es el secreto mejor guardado de las pieles grasas

¿Tienes marcas de acné? Si tienes la piel grasa y en algún momento de tu vida has tenido brotes, aunque sea hace muchos años, seguramente todavía te quede algún 'recuerdo' en forma de cicatriz. ¿Y si empiezas a utilizar ahora un sérum antimarcas? Da igual que ya lo has probado o todo o que pienses que no van a desaparecer de ninguna manera.

En la mayoría de los casos, somos los causantes de esas marcas de acné, porque en su momento no pudimos evitar tocar o explotar los granitos, lo que lógicamente crea una lesión en la piel. No eres el único, y todos los que han pasado por lo mismo que tú ahora utilizan el sérum antimarcas con retinol de CeraVe, una fórmula que arrasa en ventas y que acumula más de 8.500 valoraciones positivas en Amazon. Si te animas a probarlo, está rebajado un 26%.

Lo que más nos gusta de este sérum

Reduce marcas del acné y mejora la textura irregular.

Minimiza los poros visibles para una piel mucho más uniforme.

Su fórmula contiene retinol encapsulado, niacinamida, ácido hialurónico y ceramidas esenciales.

Textura ligera, no comedogénica, sin aceites, perfumes y apta para pieles sensibles.

Sérum antimarcas con retinol de CeraVe

serum retinol antimanchas cerave

El sérum antimarcas con retinol de CeraVe está formulado para pieles sensibles y con cicatrices visibles de algún brote de acné, aunque ya apenas te salgan granitos. El secreto de la fórmula está en su combinación de ingredientes. Por un lado, el retinol encapsulado se encarga de suavizar la superficie de la piel y evita la irritación que a veces provoca el retinol puro.

Además, está enriquecido con niacinamida (un must en productos para el acné, porque mejora el tono) y ácido hialurónico (hidrata en profundidad). Y como todos los productos de CeraVe, este sérum antimarcas contiene las 3 ceramidas esenciales (1, 3 y 6-II) que ayudan a restaurar la barrera protectora natural de la piel.

¿Cómo introducir este sérum en mi rutina de skincare?

Lo ideal para aprovechar al máximo los beneficios del sérum antimarcas de CeraVe es que lo utilices en tu rutina de noche. Sigue estos pasos:

Haz la limpieza habitual con tu gel favorito. Aplica este sérum con retinol sobre el rostro limpio y seco. Evita los labios y la zona de alrededor de los ojos. Hidrata bien la piel con tu crema favorita, preferiblemente una que refuerce la barrera cutánea. A la mañana siguiente, utiliza siempre protector solar, porque es imprescindible con el retinol. Si notas sensibilidad al principio, espacia el uso de este sérum con retinol (cada dos o tres días, por ejemplo) hasta que tu piel se acostumbre.

Este sérum de CeraVe es un must-have en todas las pieles con cicatrices visibles del acné. Las va a reducir en unas pocas semanas, y vas a notar una textura mucho más uniforme. ¡Por menos de 16€!

