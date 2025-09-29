"Nutre, protege del calor y elimina el frizz": así es el protector térmico para el pelo que arrasa en ventas
Los productos de Kérastase para cuidar el pelo tienen fama, pero este protector térmico tiene razones de sobra para ser un auténtico bestseller.
Las 10 mejores planchas de pelo del 2025 para todo tipo de cabello
Noticias relacionadas
¿Este mes de septiembre has utilizado más el secador que en todo el verano? Seguramente sí, y esa tendencia seguirá al alza durante todo el otoño. Si ya de por sí tienes el pelo algo débil del verano y se te cae más de la cuenta por la caída estacional, necesitas un buen protector térmico para el pelo que te proteja del secador, plancha y otros dispositivos de calor.
De hecho, la regla número 1 de los peluqueros es que no deberías exponer tu melena a altas temperaturas sin la protección adecuada. Por eso, deberías aprovechar que el protector térmico de Kérastase está rebajado un 25% en Amazon y es uno de los más recomendados por los profesionales. Evita las puntas abiertas, el efecto frizz, la pérdida de brillo y hasta un daño irreversible en la fibra capilar. Y además ahora no te va a costar más de 30€.
Lo que más nos gusta de este protector
- Protege la melena de temperaturas de hasta 230ºC.
- Fórmula profesional con proteínas vegetales y niacinamida para hidratar el pelo.
- Reduce hasta un 82% el encrespamiento y mantiene a raya la humedad durante 72 horas.
- Textura ligera en bruma muy fácil de aplicar.
Qué es un protector térmico para el pelo y cómo usarlo
El protector térmico de Kérastase es la fórmula que tu melena necesita para reducir el daño que provoca la plancha, el secador, rizador o cualquier otro accesorio parecido. ¿Cómo lo hace? Este protector de calor para el pelo forma una película invisible alrededor de cada fibra capilar para mantener la hidratación y evitar que pierda elasticidad.
Una de las claves está en la combinación de lípidos nutritivos, proteínas de origen vegetal y niacinamida. Un 'cóctel' de ingredientes que también nutre, hidrata y no deja una sensación rígida ni tampoco da grasa. Este protector térmico de Kérastase es una de las mejores fórmulas, ¡y ahora con un 25% de descuento!
¿Qué opina quien lo ha probado?
- "Ayuda a desenredar, le da más cuerpo al pelo y hace que al terminar el peinado sea más bonito. Pero hay que dejarlo actuar".
- "Vale lo que cuesta. Deja el pelo increíblemente suave y brillante. Para mí, un 10".
- "Con dos pulsaciones basta, así que creo que me va a durar meses. Nutre, protege del calor y elimina el frizz".
Quizá no sabías que lo necesitabas, hasta hoy. Ya no tienes excusa para fichar el protector térmico para el pelo que nutre, hidrata y además reduce los daños que provoca el calor. ¡Y a un superprecio!
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.