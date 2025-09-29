"Nutre, protege del calor y elimina el frizz": así es el protector térmico para el pelo que arrasa en ventas

¿Este mes de septiembre has utilizado más el secador que en todo el verano? Seguramente sí, y esa tendencia seguirá al alza durante todo el otoño. Si ya de por sí tienes el pelo algo débil del verano y se te cae más de la cuenta por la caída estacional, necesitas un buen protector térmico para el pelo que te proteja del secador, plancha y otros dispositivos de calor.

De hecho, la regla número 1 de los peluqueros es que no deberías exponer tu melena a altas temperaturas sin la protección adecuada. Por eso, deberías aprovechar que el protector térmico de Kérastase está rebajado un 25% en Amazon y es uno de los más recomendados por los profesionales. Evita las puntas abiertas, el efecto frizz, la pérdida de brillo y hasta un daño irreversible en la fibra capilar. Y además ahora no te va a costar más de 30€.

Lo que más nos gusta de este protector

Protege la melena de temperaturas de hasta 230ºC.

Fórmula profesional con proteínas vegetales y niacinamida para hidratar el pelo.

Reduce hasta un 82% el encrespamiento y mantiene a raya la humedad durante 72 horas.

Textura ligera en bruma muy fácil de aplicar.

Qué es un protector térmico para el pelo y cómo usarlo

protector térmico Kérastase

El protector térmico de Kérastase es la fórmula que tu melena necesita para reducir el daño que provoca la plancha, el secador, rizador o cualquier otro accesorio parecido. ¿Cómo lo hace? Este protector de calor para el pelo forma una película invisible alrededor de cada fibra capilar para mantener la hidratación y evitar que pierda elasticidad.

Una de las claves está en la combinación de lípidos nutritivos, proteínas de origen vegetal y niacinamida. Un 'cóctel' de ingredientes que también nutre, hidrata y no deja una sensación rígida ni tampoco da grasa. Este protector térmico de Kérastase es una de las mejores fórmulas, ¡y ahora con un 25% de descuento!

¿Qué opina quien lo ha probado?

"Ayuda a desenredar, le da más cuerpo al pelo y hace que al terminar el peinado sea más bonito. Pero hay que dejarlo actuar".

"Vale lo que cuesta. Deja el pelo increíblemente suave y brillante. Para mí, un 10".

"Con dos pulsaciones basta, así que creo que me va a durar meses. Nutre, protege del calor y elimina el frizz".

Quizá no sabías que lo necesitabas, hasta hoy. Ya no tienes excusa para fichar el protector térmico para el pelo que nutre, hidrata y además reduce los daños que provoca el calor. ¡Y a un superprecio!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.