El lavavajillas Wi-Fi de libre instalación con el que te vas a ahorrar 120€ al año (y rebajado)

La mayoría de hogares modernos tienen ya un lavavajillas, aunque al principio fueran reticentes a utilizarlo. Hay una creencia todavía bastante extendida de que lavar los platos a mano ahorra más agua que hacerlo con un electrodoméstico, pero no es así. Al menos si eliges un lavavajillas inteligente con programas que optimicen el consumo.

Si es así, y con un uso estándar, te puedes ahorrar hasta 120€ al año solo por tener un lavavajillas. Y todavía más si pillas alguna oferta, como la que acaba de lanzar Amazon es el lavavajillas de libre instalación Comfee más vendido de su categoría. Cuesta menos de 265€, y es evidente que va a mejorar con creces tu rutina. ¿Lo quieres?

Puntos fuertes de este lavavajillas de libre instalación

Capacidad de 12 cubiertos perfecta para familias.

Con Wi-Fi para poder controlarlo desde el móvil, programarlo y hasta consultar el consumo en tiempo real.

Incluye una función Extra Dry para sacar la vajilla seca.

Lavado intensivo a alta temperatura (imposible de conseguir a mano) para eliminar grasa y bacterias.

Así es el lavavajillas COMFEE con Wi-Fi incluido

lavavajillas de libre instalación

El lavavajillas de libre instalación Comfee tiene una capacidad de 12 servicios y es fácil de usar, pero lo que más nos gusta es la conectividad inteligente. Al tener conexión Wi-Fi, podrás controlarlo desde tu móvil con la app MSmartHome. Tiene 8 programas de lavado, función de inicio retrasado (entre 3 y 24 horas) y también te ayuda a aprovechar las horas en las que la electricidad es más barata.

Además, el lavavajillas Wi-Fi envía notificaciones útiles al móvil con el nivel de sal o abrillantador, y hasta crea informes de consumo para que puedas calcular mucho mejor cuánto te ahorras al mes. Son características que suelen estar presentes en modelos de alta gama, pero aquí está disponible en un lavavajillas barato y accesible para todos los bolsillos.

Esto es lo que vas a ahorrar al año con un lavavajillas

Uno de los mitos más extendidos es que el lavavajillas gasta más agua y energía que fregar a mano, pero es justo al revés. Y si no lo crees, toma nota de estos datos:

Lavar a mano gasta entre 40 y 60 litros de agua por uso. Un lavavajillas eficiente y barato (como este de Comfee) ronda los 9-12 litros por ciclo.

(como este de Comfee) ronda los 9-12 litros por ciclo. En electricidad, hay programas ECO que reducen el gasto hasta un 30% en comparación con los ciclos intensivos.

Si lo usas 5 veces a la semana, puedes ahorrar hasta 120€ entre luz y agua (según la tarifa de luz y la hora a la que pongas el lavavajillas).

¿Lo quieres? Por algo es el lavavajillas Comfee más vendido de Amazon, así que aprovecha la oferta para llevártelo por 65€ menos. ¡Una ganga!

