¿Todavía sin freidora de aire? Amazon rebaja esta top ventas a menos de 70€
Con esta freidora de aire rebajada podrás ahorrar hasta un 47% de energía frente a un horno y cocinar las recetas más saludables.
Las freidoras de aire son los pequeños electrodomésticos que hoy están presentes en casi todos los hogares españoles, y basta con preguntarle a algún familiar o visitar a algún amigo para darte cuenta. ¿El motivo? Son la solución para preparar platos crujientes y deliciosos sin necesidad de utilizar aceite (o solo una pequeña cucharada) ni encender el horno.
Podrás cocinar patatas, asar, hornear, gratinar y hasta deshidratar alimentos. Y es perfecta para carne, pescado, verduras o repostería. Si quieres una en casa, tienes que fichar la freidora de aire de Russel Hobbs que Amazon acaba de rebajar a menos de 70€. Por menos de lo que creías, tienes un pequeño electrodoméstico imprescindible en la cocina. ¡Consíguelo ya!
5 características destacadas esta freidora de aire
- Incluye 10 programas preconfigurados para distintos tipos de alimentos.
- Capacidad XXL de 8 litros para cocinar varias raciones a la vez.
- Tecnología de aire rápida que alcanza hasta 220ºC.
- Con una pantalla LED táctil muy intuitiva.
- La cesta y la bandeja antiadherente es apta para el lavavajillas.
Freidora de aire sin aceite Russell Hobbs
La freidora de aire de Russel Hobbs es una de las mejores compras que puedes hacer ahora que ha llegado la época de comer más sano e incluso con vistas a la Navidad. Además de ser elegante, tiene una capacidad XXL que te vendrá de maravilla para cocinar varias raciones a la vez en casa o para las visitas. Incluye también un aviso sonoro a mitad del cocinado para remover los alimentos y conseguir una cocción uniforme.
Por supuesto, podrás regular siempre el tiempo y la temperatura, o decantarte por un programa automático. Y según los datos de Russell Hobbs, podrás ahorrar un 47% de energía frente a un horno tradicional. ¿Qué más necesitas?
Las mejores reseñas de Amazon
- "Después de más de dos años de uso, funciona como el primer día. Capacidad más que suficiente para 3 personas y fiable".
- "Buen producto para cocinar. Se pueden hacer muchos platos, y es fácil de instalar y usar".
- "Con una potencia envidiable que permite cocinar sin apenas aceite de forma mucho más sana que en freidoras convencionales y sin necesidad de recurrir al horno".
Esta freidora de aire Russell Hobbs es una de las más completas del mercado, y tiene un precio que merece mucho la pena teniendo en cuenta su capacidad XXL. ¡Chollazo!
