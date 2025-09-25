Este robot aspirador Xiaomi en oferta está volando en PcComponentes por solo 90€ (antes 199€)

¿Sabías que la limpieza en casa ya no tiene por qué robarte horas de tu tiempo libre? Por suerte, los últimos avances en tecnología están de nuestro lado y ahora es más fácil (y más asequible) tener un robot aspirador que limpie, aspire y friegue el suelo de casa por nosotros. Además, para los más reticentes, están preparados para navegar de forma inteligente, esquivar obstáculos y hasta evitar caídas por las escaleras.

Y si no, que se lo digan al robot aspirador Xiaomi Robot Vacuum E12, que puede con todo y además está rebajado un 54% en la selección de ofertas TOP de la semana de PcComponentes. Como era de esperar y por menos de 90€, la oferta está volando y quedan pocas unidades rebajadas. ¡Date prisa!

Lo más destacado de este robot aspirador

4000 Pa de potencia de succión para que no se le resista ningún tipo de suciedad.

Sistema 2 en 1 que aspira y friega con un tanque de polvo de 400 ml y otro de agua de 200 ml.

Limpieza inteligente en zig-zag con navegación giroscópica y varios sensores.

Autonomía de hasta 110 minutos.

El robot aspirador Xiaomi Robot Vacuum E12 es uno de los más completos y asequibles para tener en casa, mucho más con la oferta de PcComponentes. Solo mide 8 cm de alto, así que se puede 'colar' perfectamente debajo de los muebles, del sofá o de la cama para retirar la suciedad a la que es casi imposible llegar de forma manual.

Además, está preparado para detectar obstáculos, evitar caídas y limpiar solo en las zonas que tú indiques a través de una app móvil. Se adapta muy bien a todo tipo de suelos y a la hora de fregar, ajusta el flujo de agua para evitar excesos que terminen dañando las superficies más delicadas.

¿Para quién es el electrodoméstico perfecto?

Este robot aspirador de Xiaomi tiene tantos puntos fuertes que es imposible que no encuentres una manera de sacarle partido. Pero es ideal si vives en una casa con:

Mascotas que lo llenan todo de pelos.

Distintos tipos de superficies y algunas más delicadas (parquet, baldosas, alfombras).

Poco espacio, en la que una aspiradora convencional sería un estorbo.

Niños pequeños o adultos con alergias y problemas respiratorios.

¿Qué más necesitas? Es el robot aspirador perfecto para cualquier hogar, lo hace todo por ti y encima está rebajadísimo a menos de 90€. El chollo de la semana está en PcComponentes.

