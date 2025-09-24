Olvídate para siempre de los triángulos: este es el accesorio que la DGT te obligará a llevar en el coche en 2026

La normativa de tráfico en España está a punto de cambiar. A partir del 1 de enero de 2026, la Dirección General de Tráfico (DGT) obligará a todos los conductores a llevar la luz de emergencia V16 en el coche para señalizar una emergencia. Hará la misma función que hasta ahora hacían los triángulos, pero de una manera más cómoda y segura, pues se adhiere al techo del coche gracias a la superficie imantada y evitas recorrer varios metros por el arcén.

Y aunque no será obligatorio llevar la baliza V16 hasta dentro de unos meses, la DGT sí que recomienda utilizarla ya, dejar en casa los triángulos y familiarizarnos con el nuevo dispositivo. Para facilitarte la vida, PcComponentes ha lanzado la oferta perfecta: la luz de emergencia V16 de Help Flash, homologada por la DGT, tiene un descuento del 26% solo por tiempo limitado. Es la manera de adelantarte a la norma y con un precio por debajo de la media (menos de 40€).

Claves de esta baliza V16 homologada

Uso seguro sin salir del coche, porque tiene imán para colocarla en el techo con solo bajar la ventanilla.

Visibilidad a más de 1 kilómetro incluso con lluvia o niebla.

Está vinculada con la app Incidence, que contacta con emergencias o tu aseguradora.

Comienza a funcionar en segundos y tiene conectividad con la DGT 3.0.

Así es esta luz de emergencia autorizada por la DGT

Baliza V16azul

La luz de emergencia V16 de Help Flash es una de las balizas más completas del mercado, y por supuesto cumple con todos los requisitos técnicos de la DGT. Mucho ojo al comprarla, porque hay marcas que venden balizas V16 no homologadas por la DGT y que aunque servirán este año, no serán válidas en 2026 por no tener conectividad con la DGT 3.0.

Esta tiene potencia suficiente para ser visto a 1 kilómetro de distancia, luz 360º en color ámbar, 2,5 horas de autonomía en modo de emergencia e incluye datos móviles durante un mínimo de 12 años (sin coste extra).

Preguntas frecuentes sobre la nueva baliza V16

La luz de emergencia V16 es una novedad de la DGT y es normal que todavía tengas dudas. Estas son las principales preguntas frecuentes:

¿Qué es una baliza V16?

Es un dispositivo luminoso de emergencia que va a sustituir a los triángulos para señalizar averías y accidentes. Se coloca en el techo del coche y emite una luz intermitente a gran distancia.

¿Cuándo será obligatoria la baliza V16?

A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos deberán llevar una baliza V16 homologada en lugar de los triángulos.

¿Tengo que seguir llevando los triángulos hasta entonces?

No. Dejaron de ser obligatorios hace unos años y, desde entonces, su uso convive con las balizas V16. Durante lo que queda de 2025, podrás llevar el dispositivo que prefieras.

¿Qué diferencia hay entre una baliza normal y una conectada?

La baliza conectada, como esta de Help Flash, envía tu ubicación a la DGT y a los servicios de emergencia en caso de avería o accidente. En 2026, solo serán válidas las conectadas.

Aprovecha que esta baliza V16 conectada tiene descuento en PcComponentes, porque no te va a costar más de 40€ y te ahorra una multa de la DGT. ¡Superprecio!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.