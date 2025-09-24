Los expertos insisten: no es bueno dormir con el móvil en la mesilla (y esta es la mejor alternativa)

¿Duermes con el móvil en la mesilla? Es una costumbre muy extendida, ya sea porque lo tengas cargando, para apagar la alarma o porque la pantalla es lo último que miras antes de dormir. Pero es el peor hábito posible, porque la luz azul que emite altera la producción de melatonina (la hormona del sueño) y afecta al descanso. Por eso, necesitas cambiarlo por un despertador con luz que te ayude a levantarte y acostarte sin dispositivos electrónicos.

De hecho, la tentación de mirar notificaciones a medianoche o nada más despertarnos genera estrés y hace que vivamos sobreestimulados. Una de las mejores alternativas para poner remedio al problema es el despertador con luz Philips SmartSleep Wake-Up Light, hecho para simular el amanecer y el atardecer de una manera progresiva. ¿Lo mejor? Tiene más de 3.500 valoraciones positivas en Amazon y un descuento del 22%, ¡tienes que probarlo!

Lo más destacado de este despertador

La luz cambia progresivamente de tonos rojos a amarillos para preparar el cuerpo para dormir o despertarse.

Con 20 niveles de brillo de hasta 300 lux y 7 sonidos naturales.

Iluminación suave en tonos naranjas para medianoche.

Pantalla con atenuación automática, carga USB y control táctil.

Philips SmartSleep Wake-Up Light

SmartSleep philips

El despertador con luz Philips SmartSleep Wake-Up Light es la manera de no dormir cada noche con el móvil al lado. Su función principal es la de despertador, pero también funciona como una luz para la mesilla que se adapta a ti, a tus hábitos y al momento del día.

Por ejemplo, puede simular un amanecer de 5 a 60 minutos según el tiempo que quieras tardar en despertarte. Incluye, además, sonidos naturales (canto de pájaros o ruido de olas) que son mucho más respetuosos que las canciones o las alarmas que nos obligan a despertarnos sobresaltados.

Por qué es más saludable que dormir con el móvil al lado

Si duermes con el móvil al lado, probablemente tengas la tentación de mirarlo justo antes de irte a dormir y por la mañana al abrir los ojos. Afecta a nuestro descanso por la luz azul, pero también por la exposición constante a notificaciones y redes sociales. En cambio, este despertador con luz de Philips soluciona el problema:

Reduce la dependencia del móvil en el dormitorio.

Crea una rutina más natural y saludable.

Permite crear un ambiente libre de distracciones.

Ayuda a tener buenos hábitos y una higiene del sueño adecuada.

¿Sabías que dormir con el móvil al lado puede tener la culpa de que no descanses lo suficiente o que te levantes cansado? Este despertador con luz de Philips ayuda a gestionar el problema y a mejorar tus hábitos, ¡ahora con descuento!

