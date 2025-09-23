¿Pelo seco, dañado y sin fuerza? Este pack de Aussie lo rescata y mantiene la hidratación durante 100 horas

¿Notas el pelo más seco y dañado que de costumbre? Es probable que el verano le haya pasado factura a tu melena por la exposición solar, el cloro de la piscina, la sal del mar o el uso excesivo de dispositivos de calor. Y el frío que viene ahora tampoco ayuda, porque hace que la fibra capilar pierda agua y nutrientes. Lo único que necesitas para 'recuperar' tu melena después del verano y prepararla para el invierno es un buen pack para pelo seco.

Solo necesitas un champú, un acondicionador o mascarilla y algún spray que te aporte hidratación cada vez que lo necesites. Y eso es justo lo que incluye el pack para pelo seco SOS Repair de Aussie, que mantiene la hidratación durante 100 horas. ¿Lo mejor? Está rebajado un 29% en Amazon, así que date prisa si lo quieres baratísimo.

Lo más destacado del pack para pelo seco

Hasta 100 horas de suavidad e hidratación.

Fórmula vegana con aceite de nuez de macadamia y extractos de fresa blanca.

El pack contiene champú, mascarilla y spray protector para cubrir todas las necesidades de tu melena.

Reparación intensiva desde el primer uso.

Así es el pack de Aussie que tu melena necesita

Pack Aussie pelo seco

El pack para pelo seco SOS Repair de Aussie incluye 3 productos que van a recuperar tu melena en unos pocos lavados. El primero es un champú Repair que limpia suavemente al tiempo que hidrata y prepara la melena para los siguientes pasos. A continuación, utiliza la mascarilla 1 Minute Miracle Rescue. Es el producto estrella de la gama, pues deja tu melena suave, lisa y muy hidratada en solo un minuto.

Por último, incluye un spray Heat Defence, un protector térmico que cuida tu melena y la protege del calor extremo de secadores y planchas. Utiliza estos 3 productos a diario en tu rutina de haircare y alucinarás con los resultados.

¿Para quién es ideal?

Pelo seco, apagado o con las puntas abiertas.

Personas que utilizan mucho la plancha, rizador o secador y necesitan protección.

Cabellos teñidos o decolorados que necesitan mucha hidratación.

Quienes quieren un pack completo de la misma gama con todos los pasos a seguir.

Amantes de los productos veganos y cruelty free.

Cuidar tu melena no puede ser más fácil, al menos con este pack para pelo seco de Aussie que trae todos los productos que necesitas para proteger tu cabello. ¡Y no te va a costar más de 20€!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.