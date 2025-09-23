¿Qué son los auriculares open-ear y por qué están de moda?
Los auriculares open-ear son mucho más respetuosos con la salud auditiva y no te aíslan por completo del entorno, así que son ideales para deportistas.
Conocemos los auriculares in-ear (los clásicos de toda la vida que se introducen en el conducto auditivo) y los diseños grandes de diadema, pero ¿qué son los auriculares open-ear? Se han puesto muy de moda en los últimos años, y a simple vista son una opción intermedia entre los dos diseños anteriores. Tienen un diseño abierto para escuchar música o mantener llamadas sin desconectar por completo del entorno.
Por este motivo, lo utilizan mucho los deportistas, aunque se ha extendido a muchos otros ámbitos. Y su principal ventaja es que son mucho más respetuosos con la salud auditiva. Por eso, deberías tener en el radar los auriculares inalámbricos open-ear de UGREEN, que además acabamos de fichar rebajados un 30% en Amazon por tiempo limitado.
Lo que más nos gusta de estos auriculares
- Diseño abierto con clip, cómodo y ligero (cada auricular pesa 5,3 gramos).
- Sonido Hi-Fi con graves potentes y tecnología ENC para llamadas.
- Autonomía de hasta 30 horas con carga rápida vía USB-C.
- Con Bluetooth 5.4 para una conexión estable y certificación IPX5 (resistentes al sudor y a la lluvia).
Así son los HiTune S3 de UGREEN
Los auriculares inalámbricos open-ear HiTune S3 de UGREEN son una de las opciones con mejor relación calidad-precio del mercado. Tienen un clip open-ear que se adapta muy bien a la forma de la oreja sin ejercer presión, así que los podrás utilizar todo el tiempo que quieras sin molestias.
Vienen con controladores de 12 mm para un sonido estéreo rico y envolvente, y también reducción de ruido ambiental (ENC) que mejora la experiencia en llamadas. Y lo que más te va a gustar, sobre todo si pasas mucho tiempo fuera de casa, es que tiene hasta 30 horas de reproducción de música. Con una carga rápida de solo 15 minutos, tienes 2 horas extra de música.
Por qué los auriculares open-ear son más respetuosos
La principal diferencia de los auriculares open-ear con los modelos in-ear es que no bloquean el canal auditivo. Se apoyan en la parte externa de la oreja o utiliza conexión ósea para transmitir la música, así que son mucho más respetuosos y además no tienes esa sensación de aislamiento.
- Permiten escuchar el entorno (conversaciones, tráfico...), así que son más seguros en ciertos entornos.
- Son más cómodos en escuchas largas porque no generan una presión directa dentro del canal auditivo.
- Menos riesgo de infecciones (no hay contacto directo con el conducto), menos acumulación de cera y menos daño por sobreexposición al sonido.
Ahora que ya conoces los auriculares open-ear, ¿les vas a dar una oportunidad? Son la opción más cómoda y respetuosa para tu salud auditiva, y ahora te van a costar menos de 20€ en Amazon.
