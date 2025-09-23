¿Qué son los auriculares open-ear y por qué están de moda?

Noticias relacionadas Los 10 mejores móviles del 2024: comparativa y precios

Conocemos los auriculares in-ear (los clásicos de toda la vida que se introducen en el conducto auditivo) y los diseños grandes de diadema, pero ¿qué son los auriculares open-ear? Se han puesto muy de moda en los últimos años, y a simple vista son una opción intermedia entre los dos diseños anteriores. Tienen un diseño abierto para escuchar música o mantener llamadas sin desconectar por completo del entorno.

Por este motivo, lo utilizan mucho los deportistas, aunque se ha extendido a muchos otros ámbitos. Y su principal ventaja es que son mucho más respetuosos con la salud auditiva. Por eso, deberías tener en el radar los auriculares inalámbricos open-ear de UGREEN, que además acabamos de fichar rebajados un 30% en Amazon por tiempo limitado.

Lo que más nos gusta de estos auriculares

Diseño abierto con clip, cómodo y ligero (cada auricular pesa 5,3 gramos).

Sonido Hi-Fi con graves potentes y tecnología ENC para llamadas.

Autonomía de hasta 30 horas con carga rápida vía USB-C.

Con Bluetooth 5.4 para una conexión estable y certificación IPX5 (resistentes al sudor y a la lluvia).

Así son los HiTune S3 de UGREEN

auriculares inalámbricos open-ear HiTune S3 UGREEN

Los auriculares inalámbricos open-ear HiTune S3 de UGREEN son una de las opciones con mejor relación calidad-precio del mercado. Tienen un clip open-ear que se adapta muy bien a la forma de la oreja sin ejercer presión, así que los podrás utilizar todo el tiempo que quieras sin molestias.

Vienen con controladores de 12 mm para un sonido estéreo rico y envolvente, y también reducción de ruido ambiental (ENC) que mejora la experiencia en llamadas. Y lo que más te va a gustar, sobre todo si pasas mucho tiempo fuera de casa, es que tiene hasta 30 horas de reproducción de música. Con una carga rápida de solo 15 minutos, tienes 2 horas extra de música.

Por qué los auriculares open-ear son más respetuosos

La principal diferencia de los auriculares open-ear con los modelos in-ear es que no bloquean el canal auditivo. Se apoyan en la parte externa de la oreja o utiliza conexión ósea para transmitir la música, así que son mucho más respetuosos y además no tienes esa sensación de aislamiento.

Permiten escuchar el entorno (conversaciones, tráfico...), así que son más seguros en ciertos entornos.

Son más cómodos en escuchas largas porque no generan una presión directa dentro del canal auditivo.

Menos riesgo de infecciones (no hay contacto directo con el conducto), menos acumulación de cera y menos daño por sobreexposición al sonido.

Ahora que ya conoces los auriculares open-ear, ¿les vas a dar una oportunidad? Son la opción más cómoda y respetuosa para tu salud auditiva, y ahora te van a costar menos de 20€ en Amazon.

