Fotos de las vacaciones, vídeos y documentos a salvo: necesitas el disco duro Toshiba que está arrasando en PcComponentes

¿Alguna vez has perdido algún archivo importante de tu ordenador? Las fotos de las últimas vacaciones, los vídeos más divertidos con tus amigos, esa hoja de cálculo en la que has trabajado tanto e incluso algún trabajo de la universidad. Todos hemos tenido algún susto por 'culpa' de la tecnología, pero lo podemos evitar si en vez de guardar los archivos en el ordenador o el móvil los pasamos a un disco duro externo.

Los dispositivos electrónicos pueden fallar, sobre todo si ya tienen bastantes años, así que almacenar cientos de fotos, vídeos y documentos sin copia de seguridad no es la mejor opción. ¿Y si te pasas al disco duro externo Toshiba Canvio Basics? Es una de las muchas opciones que hay en el mercado, pero lo acabamos de fichar porque está rebajado en PcComponentes y arrasando en ventas por su precio.

Puntos fuertes de este producto

Capacidad de hasta 4 TB para fotos, vídeos, juegos, documentos, películas...

Tecnología USB 3.2 Gen 1 para transferir archivos grandes en cuestión de segundos.

Diseño muy compacto y ligero, perfecto para llevarlo siempre contigo.

Es Plug & Play, así que no tendrás que descargarte ningún software para poder utilizarlo.

Así es el Toshiba Canvio Basics 4TB

Disco duro Toshiba 4tb

El disco duro externo Toshiba Canvio Basics es tan pequeño y compacto que podrás llevarlo siempre contigo en el bolso, la mochila o en el maletín del ordenador. Y te va a salvar de más de un susto. Solo es cuestión de coger el hábito y almacenar los archivos más importantes en el disco duro, en lugar de en tu ordenador o móvil.

Funciona con un único cable USB, así que no necesitas ninguna fuente de alimentación externa, y es compatible con versiones anteriores gracias a la conexión USB 2.0. Por supuesto, es compatible con sistema operativo Windows e iOS.

¿Por qué necesitas un disco duro externo?

Nunca hemos vivido con tanta tecnología como ahora, y eso solo significa que estamos rodeados de vídeos en 4K, galerías de fotos que parecen no tener fin, proyectos de trabajo o estudios que ocupan varios GB... Si quieres mantenerlo a salvo, lo más seguro es que lo almacenes siempre en un disco duro externo.

Así, evitas que un fallo en el ordenador, incluso un virus, lo borre todo en cuestión de segundos. Y aunque lo quieras tener a mano en tus dispositivos, con un disco duro podrás hacer una copia de seguridad para estar mucho más tranquilo. Con los 4 TB de este de Toshiba vas a tener de sobra.

¿Vas a aprovechar la oferta de PcComponentes? Es un chollo que todos deberíamos tener en casa, y encima este disco duro externo de Toshiba tiene un equilibrio brutal entre el precio, la capacidad y el rendimiento. ¡Chollazo!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.