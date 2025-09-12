¿Por qué deberías empezar a tomar un suplemento de hierro?

Noticias relacionadas Las 10 mejores vitaminas B12 del 2025: gominolas y comprimidos

El hierro es un mineral esencial para mantener los niveles de energía y la vitalidad, pues participa en la producción de hemoglobina y ayuda a transportar oxígeno a todas las células del cuerpo. Sin embargo, hay muchas personas con anemia o simplemente con un nivel bajo de hierro, ya sea por déficit en la alimentación o porque aumenta la demanda del cuerpo en ciertas etapas de la vida. Así que la solución es compensarlo con un buen suplemento de hierro.

Eso sí, los tradicionales a veces provocan molestias estomacales o estreñimiento, pero eso no va a ocurrir con el suplemento de hierro de Solgar. Está formulado (y probado) para ser bien tolerado por el cuerpo, fácil de absorber y apto para veganos y vegetarianos. Al ser hierro bisglicinato, es una opción mucho más suave frente al hierro convencional. Y ahora el pack de 180 comprimidos está rebajado a menos de 20€ en Amazon.

Lo mejor de este suplemento de hierro

Al estar en forma de bisglicinato ferroso, se aprovecha mejor que otras formas de hierro y mejora la absorción.

Formulado para reducir las molestias digestivas y no irritar el estómago.

No produce estreñimiento.

Cada cápsula vegetal aporta 20 mg de hierro, equivalente al 143% del valor de referencia diario.

Por qué, cuándo y cómo tomar el suplemento de Solgar

suplemento de hierro Solgar

El déficit de hierro suele provocar síntomas como cansancio, debilidad, falta de concentración o palidez. Por eso, empezar a tomar un suplemento de hierro de Solgar viene muy bien cuando la alimentación no cubre las necesidades o en momentos concretos (embarazo, menstruación abundante, dietas restrictivas...).

La recomendación es tomar una única cápsula al día de este suplemento de hierro, preferiblemente junto con la comida. Así, mejora la tolerancia y favorece la absorción, sobre todo si se toma junto con alimentos ricos en vitamina C.

¿Quién debería tomarlo?

Personas con dietas veganas o vegetarianas.

Mujeres en edad fértil por las pérdidas de hierro asociadas a la menstruación.

Deportistas, que tienen una necesidad mayor por el esfuerzo físico.

Personas que siempre tienen una sensación de cansancio y buscan apoyo nutricional.

El suplemento de hierro es uno de los más tomados, sobre todo en personas que han confirmado del déficit, por el motivo que sea. Si es tu caso, este pack de Solgar top ventas cuesta menos de 20€ ahora en Amazon.

