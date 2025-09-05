Vuelven los Días deSINteresados a Samsung.com: grandes descuentos y financiación de hasta 36 meses sin intereses

Solo hasta el 10 de septiembre, puedes llevarte tus dispositivos Samsung favoritos con descuento y financiación con La Caixa hasta en 36 meses sin intereses.

¿Quieres empezar el mes de septiembre con un nuevo dispositivo electrónico en casa? Un smartphone a la última, un portátil para trabajar o la mejor tecnología para tu hogar, ya sea en forma de una Smart TV de última generación o de un frigorífico para la cocina. La buena noticia es que no tendrás que elegir entre uno y otro, porque Samsung.com acaba de lanzar sus Días deSINteresados. Hasta el 10 de septiembre, podrás financiar tus compras con La Caixa hasta en 36 meses sin intereses (ahora mismo, solo tienen financiación en 24 meses).

La promo de Samsung.com llega en el momento perfecto, porque sabemos que septiembre es uno de los peores meses para hacer un gran desembolso económico. La ventaja es que podrás disfrutar ahora de tus dispositivos favoritos y pagarlos hasta en 36 plazos sin intereses, solo si haces tu compra antes del 10 de septiembre y eliges La Caixa como método de pago. Y además de las facilidades, conseguirás un descuento extra en tus dispositivos.

¿Necesitas ideas para encontrar los mejores dispositivos y electrodomésticos para volver a la rutina? Seleccionamos 6 productos a los que le vas a sacar mucho partido, y que ahora merecen mucho más la pena por su descuento y la opción de financiarlos en 36 meses con La Caixa. ¿Cuál te llevas?

Galaxy z FOLD

¿Prefieres estrenar un smartphone? Sin duda, el Galaxy Z Fold7 —uno de sus últimos lanzamientos— es esencia de la marca con su diseño foldable. No ocupa espacio en el bolsillo, pero tendrás a tu alcance cualquier contenido en una pantalla grande.

Es un smartphone ligero, elegante, potente y con una cámara de 200 MP brutal. Además, harás fotos de nivel profesional y capturarás los mejores detalles, incluso en la oscuridad. Tan fácil como financiarlo en Samsung.com en La Caixa y llevártelo por poco más de 66,08€ al mes además de conseguir 150€ de descuento extra.

Samsung Ultra

Samsung tiene en su tienda online otro de los dispositivos más vendidos del mercado y con la mejor tecnología, como es el Galaxy S25 Ultra. Incluye todas las ventajas de la IA en las funciones cotidianas y el AI Pro Visual Engine más avanzado para disfrutar de la mejor experiencia de cámara y edición.

Este smartphone, que ahora puede ser tuyo por solo 44,42€ al mes 100€ de descuento extra gracias a La Caixa, viene con el procesador más potente hecho a medida para Galaxy. Es de otro nivel, y además tiene una autonomía sin precedentes (31 horas de reproducción de vídeo).

Samsung book3

Si lo que buscas es un buen portátil para volver a la rutina, también lo encontrarás en la gama Galaxy. El Book3 Ultra tiene una RAM de 16 GB y un almacenamiento interno de 1 TB. Combina de maravilla un diseño ultraligero con un rendimiento top y una conectividad todavía mejor.

Con este portátil, los límites los pones tú. Podrás estudiar, trabajar, jugar, editar o hacer tareas de diseño gráfico con un rendimiento muy fluido. Si además tienes otros dispositivos del ecosistema Galaxy, le sacarás aún más partido. Todo por 45,81€ al mes y 150€ de descuento al pagar con La Caixa.

Monitor gaming

¿Lo tuyo son los videojuegos? Entonces, necesitas este monitor gaming de Samsung de 27'' con el que vivirás una experiencia 3D sin necesidad de utilizar gafas. Además, puede transformar tus vídeos favoritos a 3D en segundos.

Sabemos que a un monitor gaming siempre le vas a pedir una buena calidad de imagen y de sonido, y este cumple con creces. Y siempre con un rendimiento muy fluido y sin cortes. Llévatelo ahora por 43,03€ al mes en Samsung.com y con 150€ de descuento extra al seleccionar La Caixa como método de pago.

Lavadora samsung

Si prefieres aprovechar los Días DesINTERESados para renovar algún electrodoméstico en casa, puedes empezar por la lavadora. De hecho, esta es una lavasecadora que te vendrá de maravilla para el invierno. Con solo pulsar un botón, lava la ropa según el programa seleccionado y después comienza el de secado sin que tengas que preocuparte por nada.

Además, es una lavadora y secadora inteligente que detecta la carga y optimiza la cantidad de agua y de detergente. Por menos de 85€ al mes, tendrás en casa un electrodoméstico que cuida de tus prendas y te ayuda a ahorrar electricidad. Paga con La Caixa y consigue 250€ de descuento extra.

Samsung frigorifico

Por último, el electrodoméstico imprescindible en la cocina. Un frigorífico Samsung con puerta francesa y una capacidad de 649 litros que puede ser tuyo por solo 40,80€ al mes y con 150€ de descuento al pagar con La Caixa. Es sencillo y elegante al mismo tiempo, incluye controles de fácil acceso y la posibilidad de hacer cubitos de hielo en segundos.

Si eres fan del orden en casa, alucinarás con todas las posibilidades de su interior, organizado perfectamente en varios compartimentos. ¿A qué esperas para tenerlo en tu cocina?

¿Con cuál te quedas? En realidad, cualquier manera de aprovechar los Días DesINTERESados de Samsung.com es perfecta. Tan fácil como fichar tus dispositivos favoritos, hacer tus compras antes del 10 de septiembre y elegir La Caixa como método de pago para beneficiarte de un descuento extra y de la financiación hasta en 36 meses sin intereses. ¡La mejor manera de volver a la rutina!

