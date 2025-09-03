Chollazo en la Vuelta al Cole de PcComponentes: este potente robot aspirador que lo hace todo por ti (y cuesta menos de 90€)

¿Te estás adaptando ya a la vuelta a la rutina? Organizar el cole de los más pequeños, tu vuelta a la oficina después de la jornada intensiva de verano, algún que otro gasto extra, poner en orden la casa... Y aunque hay tareas que sí o sí tienes que hacer (aunque no te gusten), muchas otras las puedes delegar. Por ejemplo, con un robot aspirador que limpie el suelo de tu casa por ti.

De hecho, no te imaginas la cantidad de tiempo que vas a poder ahorrar. También de dinero, porque el robot aspirador Xiaomi Robot Vacuum E12 tiene ahora un descuento del 54% solo en las Ofertas de Vuelta al Cole de PcComponentes, que terminan el 14 de septiembre. ¡Pero este robot ya está volando!

Puntos fuertes de este robot aspirador

Potencia de succión de 4000 Pa que acaba con el polvo, los pelos de mascotas y residuos en una sola pasada.

Función 2 en 1 que aspira y friega con su depósito combinado de 400 ml de polvo y 200 ml de agua.

Ruta inteligente en zig-zag para una limpieza completa y ordenada.

Autonomía de hasta 110 minutos.

Así es el Xiaomi Robot Vacuum E12

Xiaomi Robot Vacuum E12

El robot aspirador Xiaomi Robot Vacuum E12 es el dispositivo que se cuela en tu casa para que la limpieza sea mucho más eficiente e inteligente, sin que tú tengas que hacer prácticamente nada. Tiene un sistema de navegación giroscópico y sensores que se adaptan muy bien al espacio disponible y que también evitan obstáculos y caídas por las escaleras.

Puede aspirar y barrer, pero su punto fuerte es que también friega el suelo de tu casa. Y tiene una fregona vibratoria con 3 niveles de agua que cuida muy bien cada tipo de suelo. Tu única función será decirle en qué habitaciones quieres que limpie o de qué manera, porque del resto se encarga el dispositivo de Xiaomi.

Cómo aprovechar las ofertas de Vuelta al Cole de PcComponentes

PcComponentes sabe adelantarse muy bien a las ocasiones especiales, y por eso lleva ya varios días con sus Ofertas de Vuelta al Cole 2025. Después de los PcDays, los Días Naranjas o las ofertas más refrescantes del verano, ahora vuelven con descuentos de hasta el 40% en cientos de productos para volver a la rutina solo hasta el 14 de septiembre.

Encontrarás portátiles, smartphones, periféricos, tablets, relojes inteligentes, sillas, mesas, electrodomésticos para el hogar... Hay ofertas flash que solo duran unos días y otras que vuelan en tiempo récord, como va a pasar con este robot aspirador Xiaomi. De hecho, solo quedan las últimas unidades rebajadas. Y ya te adelantamos: lo más probable es que no tenga este precio durante todas las Ofertas de Vuelta al Cole.

¿Te convence? No se nos ocurre una forma mejor de darle la bienvenida a la rutina que con un robot aspirador que te hace la vida más fácil. ¡Por menos de 90€!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.