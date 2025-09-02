El cosmético antioxidante que no falta en la rutina post-verano de todas las influencers y celebrities

Todas tenemos nuestros trucos para cuidar la piel antes, durante y después del verano, pero hay uno que lleva ya varias semanas siendo un secreto a voces y que sí o sí tiene que estar en tu neceser a partir de ahora. Porque si te acostumbras a utilizarlo, vas a quererlo siempre en tu rutina de skincare. No es otro que un buen sérum de Vitamina C, tu mejor aliado antioxidante para reparar la piel, iluminarla y lucir siempre ese efecto buena cara que a todas nos encanta.

¿Y cuál elegir? Hay muchísimas fórmulas en el mercado, pero una de las mejores (por su relación calidad-precio y la reputación de la marca) es el sérum de Vitamina C pura de L'Oréal Paris, que además ahora está rebajado un 34% en Amazon. La excusa perfecta para darle una oportunidad este septiembre.

Claves de este sérum de L'Oréal

Alta concentración de Vitamina C pura (12%).

Piel el doble de luminosa y poros dos veces menos visibles en solo 8 semanas.

Fórmula enriquecida con Vitamina E y Ácido Salicílico para prevenir la oxidación y mejorar la textura de la piel.

Apto para todo tipo de pieles, incluidas las más sensibles.

Por qué y cómo usar este sérum de Vitamina C

Serum revitalift

El secreto de este sérum de L'Oréal Paris está en su formulación con Vitamina C pura, el ingrediente antioxidante por excelencia, porque combate los radicales libres, que son los responsables del envejecimiento prematuro de la piel. Además, tiene un pH optimizado (6.0) para que el producto sea suave y respetuoso con la dermis.

Ahora bien, ¿cómo utilizar este sérum de Vitamina C? Es suficiente con aplicar 2 o 3 gotas sobre el rostro y el cuello bien limpios y secos, evitando siempre el contorno de los ojos. Después, continúa tu rutina de skincare como lo harías normalmente, pero no olvides aplicar protector solar con un SPF 20 o más, porque la Vitamina C necesita siempre protección (aunque sea invierno o esté nublado).

Diferencias entre la vitamina C pura y derivado de Vitamina C

Hay muchos sérums formulados con esta vitamina, aunque hay que diferenciar entre la Vitamina C pura (ácido absórbico) y los derivados de Vitamina C.

La Vitamina C pura es la forma más activa y eficaz del ingrediente. Actúa directamente sobre la piel para iluminarla y reducir arrugas en menos tiempo, aunque necesita fórmulas más estables y envases que la protejan en la luz.

es la forma más activa y eficaz del ingrediente. Actúa directamente sobre la piel para iluminarla y reducir arrugas en menos tiempo, aunque necesita fórmulas más estables y envases que la protejan en la luz. Los derivados de la Vitamina C son más estables y fáciles de formular, pero su eficacia es mucho más progresiva, porque necesitan transformarse en Vitamina C pura en la piel para actuar.

Por tanto, si lo que quieres es reparar tu piel después del sol y conseguir resultados 'rápidos', lo mejor es este sérum de L'Oréal Paris formulado con Vitamina C pura. Se va a convertir en tu nuevo imprescindible, ¡ahora por menos de 20€!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.