Si te gusta leer, necesitas el dispositivo que Amazon acaba de rebajar 75€ (solo por tiempo limitado)

¿Leer es uno de tus hobbies favoritos? Si realmente te gusta, seguro que sacas tiempo durante el día: en el transporte público de camino al trabajo, mientras desayunas, durante las vacaciones, en la cama antes de dormir... Y cualquier lector debe tener un Amazon Kindle, un libro electrónico que aunque no sustituye al papel, sí que viene bien en infinidad de situaciones.

Por ejemplo, cuando no te apetezca cargar con varios libros en la maleta o en el bolso, incluso si te estás leyendo varios títulos a la vez. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que puedes empezar septiembre con uno de estos dispositivos, como el nuevo Amazon Kindle Colorsoft, rebajado ahora un 28% solo por tiempo limitado. Si aprovechas ahora la oferta, te lo llevas por 75€ menos que su precio original.

Puntos fuertes del nuevo Amazon Kindle Colorsoft

Pantalla Colorsoft de 7'' de alto contraste y colores realistas.

Luz ajustable que va desde luz blanca hasta más cálida para adaptarse a cualquier condición.

Autonomía de hasta 8 semanas con carga por USB-C.

16 GB de almacenamiento con espacio para miles de títulos, revistas y cómics.

Por qué deberías comprarlo

Kindle colorsoft

El Amazon Kindle Colorsoft es una nueva versión del libro electrónico con prestaciones que te van a terminar de convencer si eres más de libros en papel. Tiene una pantalla a color optimizada que es una diferencia importante frente a la versión Paperwhite, que solo es en blanco y negro. Además, la iluminación es 100% ajustable.

Es un libro electrónico resistente al agua, así que podrás utilizarlo en cualquier contexto sin preocuparte por nada. Sus 16 GB de almacenamiento interno y la batería de larga duración completan las prestaciones de este Kindle Colorsoft.

Es ideal para ti si...

El nuevo Amazon Kindle es perfecto para ti si:

Lees a todas horas y quieres una pantalla que se adapta a cualquier condición de luz.

Lo tuyo son los cómics o libros ilustrados y quieres leer en color en vez de en blanco y negro.

Te gusta leer en vacaciones y no quieres preocuparte por el agua o la arena.

Buscas autonomía real para no cargar el dispositivo cada pocos días.

La oferta que tiene ahora este Amazon Kindle es un chollo para cualquier lector, así que aprovéchala para ahorrarte 75€ en uno de los últimos lanzamientos. ¡Una ganga!

