Este frigorífico no es combi, pero es ideal para grandes familias y tiene un descuentazo de más de 200€ en Amazon

Si ya tienes un congelador en casa, o simplemente buscas una nueva nevera porque la tuya ya ha llegado a su fin, esta es tu oportunidad. La marca Hisense tiene en oferta un frigorífico de una sola puerta, un modelo pensado solo para el frío, pero con una capacidad perfecta para familias enteras y un diseño que encaja con cualquier cocina. Con este Frigorífico Hisense no vas a tener problemas de espacio, ni tampoco de dinero, ya que está rebajado un 43%.

Una única puerta, control mediante un panel táctil LED, tecnología de enfriamiento y contra la congelación, puerta reversible para reorientarlo según tus necesidades... El Hisense RL481N4BIE te ofrece todo eso, y además lo hace por un precio de 375 €, mucho menos que los casi 660 € que suele costar. Es una compra ideal.

Lo mejor de este frigorífico

Tiene una capacidad XL con 382 litros en los que podrás guardar la compra de toda una semana sin problemas.

Cuenta con una alarma de puerta abierta para evitar pérdidas de frío y que se desperdicie la energía.

La puerta reversible te permite adaptarlo a cualquier distribución de cocina.

Usa una tecnología que aprovecha su estructura metálica para distribuir el frío de forma uniforme en todo el frigorífico.

Frigorífico Hisense RL481N4BIE

Frigorífico Hisense

A diferencia de otros, con el Frigorífico Hisense solo tienes frío, pero también tienes muchas menos complicaciones. Este modelo mantiene la temperatura adecuada en todo momento y la distribuye de la mejor forma posible a través de todos sus compartimentos gracias a sus sensores inteligentes, además evita fugas con sus alertas por apertura de puertas.

Tiene un sistema de control táctil de lo más intuitivo, con funciones como el enfriamiento rápido o el modo vacaciones, y además su acabado en acero inoxidable lo hace muy resistente y fácil de limpiar. Por otra parte, como su puerta es reversible, podrás colocarla como más te convenga según tu cocina. Y mide 185,5 x 59,5 x 65,1 cm, por lo que entra perfectamente en cualquier parte. Si vives en familia, es idóneo.

¿Qué opinan quienes lo tienen?

Su gran tamaño, su acabado y su capacidad para enfriar. Esto es lo que más convence a todos los que ya tienen este frigorífico Hisense en casa. Puedes leer algunas reseñas reales de consumidores para hacerte una idea:

"¡Estamos encantados con este frigorífico! Lo compramos porque el Combi se quedaba pequeño y este cumple perfectamente con nuestras expectativas."

"Nevera sin congelador con buena distribución. La parte trasera es totalmente metálica."

"Estoy encantada con la compra de este equipo. Cumplió con mis expectativas, tanto en rendimiento como en diseño."

Por si fuera poco, está en oferta a 375,38 € y con entrega gratuita a través de Amazon. Si necesitas un nuevo frigorífico, no busques más. Lo tienes delante de tus narices.

