Con este sillón ergonómico hinchable de Bestway serás el rey del verano, ¡y además está rebajado a 16€!

Bestway sorprende con su sillón Lounge, pensado para un relax total durante años en la piscina o en la playa. ¡Llévatelo por 3,50 € menos!
En una piscina puedes descansar, pero, si lo que quieres es relajarte de verdad, necesitas una colchoneta. Las hay de miles de formas, colores y materiales, pero ninguna es tan ergonómica, cómoda y resistente como la que ha lanzado Bestway. Esta marca te sonará por sus piscinas e inflables y ahora te va a sonar aún más por su nuevo sillón hinchable ergonómico Bestway, una curiosa fusión de colchoneta y asiento ergonómico que te dará un relax de lo más sorprendente mientras disfrutas de un buen chapuzón.
Pensada para adultos y niños, esta colchoneta-sillón mide 1,61 metros de largo, es extremadamente resistente y está pensada para reposar tus brazos, tu cuello, tu espalda y tu cabeza como si estuvieras en un sillón de verdad. Además, cuenta con varios diseños para que escojas el que más te guste, y trae hasta parches para solventar cualquier posible pinchazo y aprovecharla durante más tiempo.
Te lo recomendamos porque...
- Tiene un respaldo y un reposabrazos con los que podrás echarte con total comodidad en el agua.
- Está hecho de vinilo, que es especialmente resistente y muy duradero.
- Es muy ligero y se transporta fácilmente una vez doblado. Apenas ocupa espacio.
- Incluye un parche para reparar posibles pinchazos, y tiene un espacio para colocar tu bebida.
Sillón hinchable ergonómico Bestway
Porque pesa poco más de 1 kilogramo, porque se infla en cuestión de segundos, porque es comodísima o porque trae hasta un hueco para colocar tu bebida y disfrutar de ella sin salir de agua. Podemos darte mil y una razones por las que el sillón hinchable ergonómico Bestway se desmarca de cualquier otro tipo de colchoneta. Juega directamente en otra liga, y eso se nota desde el momento en el que lo sacas de la caja y empiezas a inflarlo, pero aún más cuando te tumbas y descubres lo comodísimo que es.
Mide 161 x 84 centímetros, es totalmente apto para personas de más de 3 años y tiene dos cámaras de aire independiente que facilitan tanto el inflado como el desinflado. Además, como se puede doblar y es tan resistente, lo vas a poder llevar a cualquier lugar este verano y aprovecharlo durante muchos años. Va a ser uno de tus mejores aliados en el agua.
¿Qué opinan quienes lo han usado?
Su durabilidad, la comodidad que da y hasta su tamaño. Este sillón-colchoneta hinchable tiene más de 9.000 valoraciones muy positivas en Amazon, y aquí hemos recopilado algunas de sus opiniones más leídas:
- "Se hincha fácil y es muy cómoda en la piscina."
- "Está muy bien para descansar y tomar el sol, el tamaño es bueno."
- "Colchoneta muy apañada para piscina pequeña. Le ha costado dos veranos metida en el agua para pincharla."
Buen precio, garantía de envío a domicilio en tiempo récord y una comodidad que no encontrarás con otras opciones. Si te vas a animar, hazlo cuanto antes, porque esta oferta va a durar poco.
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.