El 3 en 1 que tu pelo necesita este verano: protege contra el sol, el calor y la contaminación (por menos de 11€)

El pelo sufre mucho más de lo que creemos durante el verano como consecuencia de la exposición al sol, el cloro de la piscina, la sal del mar o el calor extremo de planchas y secadores. Si a eso le sumas la contaminación de las grandes ciudades (que normalmente pasamos por alto), tienes el cóctel perfecto para terminar el mes de agosto con el pelo débil, encrespado y sin brillo. A menos que utilices un buen protector capilar.

Y no, no tienes que tener uno para cada problema. La marca Nuggela & Sulé ha lanzado un protector capilar 3 en 1 que protege contra el sol, el calor y la contaminación. Además, ahora tienes la suerte de que esté rebajado en Amazon un 35% solo por tiempo limitado. Por menos de 11€, vas a terminar el verano con una melena perfecta.

Lo mejor de este producto

Protege contra los rayos UVA, el calor térmico hasta 230ºC y la contaminación ambiental.

Con aceite de chía 100% orgánico que retiene el agua y nutre el pelo.

Restaura hasta el 90% del brillo original del cabello.

Producto vegano y apto para todo tipo de melenas: finas, rizadas, teñidas...

Protector capilar 3 en 1 de Nuggela & Sulé

Protector solar nuggela sule

El protector capilar 3 en 1 de Nuggela & Sulé es un imprescindible que debes guardar en el bolso a partir de ahora, porque protege tu melena:

Radiación solar, que deteriora la fibra capilar y hace que pierda color.

Altas temperaturas de planchas, rizadores y secadores que rompen la estructura interna del pelo.

Contaminación y radicales libres responsables del envejecimiento capilar prematuro.

La clave está en su fórmula, una combinación de aceite de chía orgánico (evita la foto-oxidación y retiene la hidratación), el aceite de ricino (fortalece) y extracto de hojas de moringa (rico en antioxidantes y purificante). Así, con un único producto tendrás cubiertas todas las necesidades de tu melena.

Cómo usar este protector capilar

Este protector capilar 3 en 1 debería viajar siempre contigo. Solo tienes que agitar el envase y vaporizar sobre el pelo seco o húmedo, antes de la exposición al sol o de utilizar la plancha o el secador. No necesita aclarado, no da grasa ni tampoco apelmaza, así que puedes usarlo siempre que lo necesites.

Un truco: si vas a pasar muchas horas al aire libre (en la playa, la piscina, una terraza), reaplica cada pocas horas como harías con el protector solar. También puedes utilizarlo en las puntas antes de dormir para evitar que se resequen.

¿Sabías que por menos de 11€ le estás dando a tu melena todo lo que necesita? Su fórmula hace milagros, así que aprovecha el descuento que tiene en Amazon para conseguir tu protector capilar 3 en 1. ¡Es brutal!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.