Mi aceite hidratante con brillo favorito en verano: para la piel, el pelo y rebajado a mitad de precio

Todavía no ha terminado el verano, pero ya he descubierto mi nuevo producto favorito. Y he de reconocer que me tiene totalmente enganchada por el tono tan bonito que me deja en la piel y la sensación de hidratación, y lo mejor es que lo puedo utilizar también en el pelo. Es el aceite hidratante After Sun Shimmering Oil de KIKO Milano, un multiusos que puedes utilizar como prefieras.

Me lo recomendó una amiga, le di una oportunidad y desde entonces no ha salido de mi neceser. Deja un efecto glow brutal, hidrata, calma y literalmente huele a verano, a playa y a vacaciones. Y si tú también te animas a probarlo (no te vas a arrepentir), ahora lo tienes rebajado a mitad de precio en Amazon. ¡Yo voy a reponerlo antes de que se vuelva a agotar!

Lo mejor de este aceite hidratante multiusos

Lo puedes utilizar tanto en el cuerpo como en el pelo.

Combina aceites de aguacate, coco, oliva y almendras dulces que dejan la piel jugosa y nada pegajosa.

Contiene microperlas que dan brillo y potencian el efecto glow.

Puedes vestirte justo después de aplicarlo, porque se absorbe en segundos.

After Sun Shimmering Oil de KIKO Milano

After sun kiko

El aceite hidratante After Sun Shimmering Oil de KIKO Milano es uno de esos productos que te ayudan a conseguir un aspecto de piel sana y cuidada sin hacer prácticamente nada. Y eso es todo lo que está bien en verano. Tiene una textura muy fluida y ligera, con el punto justo de cuerpo para poder masajearlo sobre la piel. La clave está en su mezcla de aceites vegetales, que hidratan y calman la piel después de la exposición al sol.

Y el detalle que a mí más me gusta: está enriquecido con microperlas que dan ese toque dorado y de brillo. Como si te hubieras aplicado un iluminador por todo el cuerpo. Queda de maravilla en piernas, hombros y escote, y también puedes aplicar una pequeña cantidad en el pelo.

Mis trucos favoritos para utilizar este aceite hidratante

Llevo desde principios de verano utilizando este aceite de KIKO Milano, y ya tengo mis truquitos para sacarle el máximo partido:

Me lo aplico en las piernas al salir de la ducha para acabar con la sequedad y realzar el bronceado.

Unas gotitas en las puntas del pelo (húmedo o seco, como prefieras) para controlar el encrespamiento y dejar el pelo brillante. Yo lo tengo muy graso y me funciona de maravilla.

Cuando necesito más hidratación, aplico unas gotitas del aceite a mi crema hidratante habitual y queda brutal.

Con tops (sobre todo para salir por la noche), me lo aplico en clavículas, brazos y escote.

Si ya estás morena, este aceite hidratante de KIKO Milano es el toque que te falta para potenciar el bronceado y lucir una piel brillante sin que se vea artificial. Además, te vas a enganchar al aroma tan brutal que tiene. Merece mucho la pena por menos de 12€, ¡y vas a volver a por otro bote!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.