Protege tu hogar de la forma más inteligente con este sensor de humo y CO que se instala en segundos

New Mall Media

New Mall Media

Los incendios domésticos son más comunes de lo que se piensa y pueden causar grandes daños. Una mala combustión del calefactor, olvidar la plancha encendida, o un descuido mientras que estamos cocinando. Prevenirlos es crucial para proteger a nuestra familia en casa, y por ello, adoptar un buen sistema de seguridad puede marcar la diferencia entre un susto menor y una tragedia irreversible. Si es algo que te preocupa y llevas tiempo buscando buenos detectores de humos, estás en el lugar indicado, porque te presentamos uno de los mejores del mercado.

La marca X-Sense ha vuelto a hacer gala de su experiencia y maestría en el mundo de la seguridad del hogar con el detector de humos X-Sense SC07-WX. A diferencia de otros sistemas similares, este modelo destaca principalmente por tres aspectos: su fácil instalación, su aviso automático, su control total a través de la aplicación y su protección 2 en 1. Y es que no se conforma con detectar y avisar en caso de humos, porque también registra los niveles de CO (monóxido de carbono) para garantizar un aire más sano y libre de peligros.

Una solución que ahora puedes conseguir a un precio realmente bien ajustado es el detector de humo X-Sense. Es el kit ideal para proteger tu vivienda al completo y para que tanto tú como tu familia estéis siempre al tanto de la calidad del aire y la seguridad de vuestra vivienda en esta materia, gracias a su app para móviles, y también seguros por saber que, en caso de problemas, os enteraréis al momento. ¿Quieres saber más sobre este detector? A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber.

Detector de humo X-Sense SC07-WX

xsense-detector-humos1

Una combinación de sensores pensada para darte la seguridad que necesitas, y que mereces. El detector de humos X_Sense SC07-WX va mucho más allá que cualquier otra solución del mismo ámbito. Para empezar, porque ofrece una protección 2 en 1 con la que maximiza la seguridad y el bienestar en el hogar, ya que no solo detecta la presencia de humos que puedan derivar en incendios, sino que también detecta posibles fugas de monóxido de carbono (CO), que puede ser letal a partir de ciertas cantidades.

Frena dos de las mayores amenazas a las que nos podemos enfrentar en el día a día: por un lado, el fuego que puede generarse por una estufa en mal estado, un enchufe averiado o una cocina descuidada; por otro lado, las fugas de CO que pueden ponernos en peligro sin que ni siquiera nos demos cuenta. Este último es uno de los grandes enemigos invisibles del hogar, y puede causar un enorme daño sin que las personas sepan siquiera que está más presente de la cuenta en el ambiente.

Instalación y uso del detector de humo X-Sense

xsense-detector-humos2

El pack de sensor de humo incluye también todo lo necesario para su instalación, que es la mar de sencilla ya que no necesita ni cables ni electricidad para funcionar, gracias a su sistema de batería interno. Aunque lo mejor no es solo que puedes colocarlo en cuestión de minutos en cualquier parte de casa, sino que se conecta por completo a la red Wi-Fi (2,4 GHz) de tu hogar para tenerte al tanto de los niveles de humo y CO del ambiente en todo momento.

¿Estás fuera de casa? No hay problema, ya que tiene un sistema de notificaciones en tiempo real que te avisa directamente en el teléfono móvil y, además, la app compañera tiene un sistema de cuentas de usuario con el que todos los que viváis en el hogar estaréis conectados y al tanto en caso de que los sensores salten, con un límite de hasta 12 usuarios. Aunque esta aplicación también permite ver los niveles de CO que hay y la batería restante de las alarmas.

xsense-detector-humos3

El X-Sense SC07-WX informa de todo y, cuando entra en acción, lo hace con rapidez y precisión. En cuanto uno de los sensores detecta un nivel anómalo, la alarma salta para que nadie en el hogar se quede sin saber lo que está pasando, además del envío de notificaciones gratuitas a los teléfonos que se hayan conectado con la app de X-Sense. Su sistema de avisos en tiempo real es de lo mejor, junto con esa completa protección 2 en 1 que muy pocas alarmas pueden llegar a ofrecer.

Si quieres proteger tu hogar y vivir con la tranquilidad de que ni el fuego ni el monóxido de carbono os jugarán malas pasadas, aprovecha. Ahora puedes llevarte un kit de 3 unidades del detector de humo X-Sense SC07-WX a un precio ideal.