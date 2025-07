Olvídate del vello durante 12 meses: esta depiladora tirada de precio en el Amazon Prime Day 2025 tiene la clave

New Mall Media

Conocemos de sobra los métodos y herramientas que tenemos a nuestra disposición para depilarnos... ¿O no? La depiladora de luz pulsada es una de las grandes desconocidas, a pesar de que es un dispositivo cómodo, fácil de utilizar en casa, no mancha ni tampoco duele. Funciona con tecnología IPL (luz pulsada intensa) que elimina el vello de cualquier lugar del cuerpo con varios tratamientos. No es definitivo, pero sí que conseguirás una piel libre de vello durante bastantes meses (incluso un año y medio) y después solo tendrás que retocarte de vez en cuando.

¿Te apetece probar este método? Ahora te lo ponemos fácil, porque la depiladora de luz pulsada Philips Lumea Serie 9000 está rebajada un 27% durante el Amazon Prime Day 2025, así que tienes en bandeja la oportunidad de probar el dispositivo que arrasa en ventas con un descuentazo. ¡Solo hasta el 11 de julio a medianoche!

Claves de la depiladora de luz pulsada Philips Lumea

Reduce el vello hasta en un 92% en solo 3 sesiones, con resultados visibles desde el primer mes.

Piel suave hasta 18 meses sin sesiones semanales.

Incluye 3 cabezales curvos que se adaptan muy bien a todo el cuerpo y al rostro.

Puedes depilarte las dos piernas en solo 9 minutos y sin salir de casa.

Beneficios y razones para empezar a utilizarla

Philips Lumea Advanced

La depiladora de luz pulsada Philips Lumea Serie 9000 es uno de los métodos más cómodos y rápidos que tenemos hoy a nuestra disposición para eliminar el vello de todo el cuerpo. Funciona con tecnología IPL, una técnica que inhibe el crecimiento del vello directamente desde la raíz. Uno de los grandes beneficios es que no duele ni mancha como otros métodos.

Además, tiene un diseño sin cables e incluye accesorios que se adaptan muy bien a las diferentes zonas del cuerpo. Y sí, las depiladoras de luz pulsada son 100% seguras; es más, esta de Philips está respaldada por estudios clínicos, dermatólogos y más de 3.000 mujeres que la han probado antes de que saliera al mercado.

Cómo utilizar esta depiladora de luz pulsada paso a paso

Si eres más de depilarte con cera o con cuchilla, quizá te preguntas cómo utilizar una depiladora de luz pulsada paso a paso. Toma nota:

Depílate con tu método habitual, limpia y seca bien la piel. Tiene que estar libre de productos, cremas o aceites. Elige el cabezal adecuado según la parte del cuerpo. Coloca la depiladora sobre la piel y deja que el sensor SmartSkin detecte automáticamente el tono. Desliza la depiladora por la piel. Notarás una ligera sensación de calor, pero no duele ni quema. Repite cada 2 semanas durante 2 meses (4 sesiones en total) y después haz una única sesión de retoque al mes durante 8 meses. ¡Piel libre de vello!

Si no conocías estos dispositivos ni este método, es hora de que te cambies, porque es el más cómodo, seguro e indoloro. Y encima esta depiladora de luz pulsada Philips está tirada de precio durante los Prime Days 2025 de Amazon.

