La forma más cómoda, barata y divertida de hacer deporte este verano y tonificar todo el cuerpo

¿Crees que el deporte no es tu punto fuerte? Seguramente sea porque no has encontrado esa actividad que de verdad encaja contigo, ¿y piensas que en verano es todavía más difícil dar con ella? Eso es porque no conoces (ni has probado) el paddle surf, un deporte acuático que puedes practicar en cualquier sitio con una tabla de paddle surf y un poco de equilibrio.

De hecho, solo necesitas pasarte por cualquier playa este verano para encontrarte con alguien haciendo paddle surf. Es fácil de aprender, te conecta con la naturaleza y tonifica todo el cuerpo de una manera divertida. Y si tienes calor, ¡tírate al agua! ¿Te animas a probar? Estás de suerte, porque Amazon acaba de rebajar la tabla de paddle surf Tuxedo Sailor un 21%, así que te puedes ahorrar 60€ en un accesorio al que vas a sacar muchísimo partido.

Lo mejor de esta tabla de paddle surf

Fabricada con PVC de doble capa de grado militar ligero y alta calidad.

Diseño ancho (76-86 cm) que mejora el equilibrio y la flotabilidad.

Se puede inflar y desinflar en unos minutos, así que el espacio nunca será un problema.

Viene en un kit completo con todo lo que necesitas para lanzarte al agua.

¿Qué la hace diferente de otras?

tabla paddle surf Tuxedo Sailor

La tabla de paddle surf Tuxedo Sailor es apta para adultos y niños, con la gran ventaja de que viene en un kit de lo más completo con todos los accesorios que necesitas para practicar este deporte. Viene con una bomba para inflarla y desinflarla, una mochila para guardarla y, por supuesto, un remo para practicar paddle surf.

Además, la gran ventaja es que si nunca has practicado este deporte acuático (o muy pocas veces), está fabricada de tal manera que te ayuda a mantener el equilibrio y reduce el riesgo de sufrir caídas. También es una tabla de paddle surf a prueba de pinchazos y resistente a los golpes e impactos. ¡Lo tiene todo!

Beneficios de practicar paddle surf este verano

El paddle surf lleva ya varios años siendo una forma divertida de tonificar todo el cuerpo sin pasar calor y casi sin darte cuenta. Además, tiene muchos beneficios:

Mejora la forma física al trabajar piernas, abdomen, espalda y brazos.

Estar en contacto con el agua reduce el estrés, libera tensiones y ayuda a desconectar.

Mantenerte de pie sobre la tabla mejora el equilibrio, la coordinación y la agilidad mental.

Puedes practicar paddle surf con amigos o familia.

Llegarás a pequeñas calas escondidas o lugares menos accesibles a pie.

¿Te animas? Tanto si te gusta practicar deporte como si no, el paddle surf es una actividad perfecta para personas de todas las edades y niveles. Aprovecha que esta tabla de paddle surf está rebajada y estrénala este verano por menos de 220€.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.