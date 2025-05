Esta es la bebida que tienes que tomar después de hacer deporte (y no es la marca que estás pensando)

New Mall Media

New Mall Media

Si practicas deporte habitualmente, sabes que la hidratación antes, durante y, sobre todo, después es muy importante, ¿verdad? El propio cuerpo te lo pide, porque al perder mucho líquido elimina sodio, potasio, magnesio, calcio y cloro. Todos estos son electrolitos, es decir, minerales con carga eléctrica que están presentes en algunas de las funciones más importantes del organismo. Por eso, después de entrenar (mucho más en verano), necesitas recuperarte bien con una buena bebida con electrolitos.

Beber agua está bien, pero no es suficiente después de un entrenamiento a alta intensidad, y no te ayudará a recuperarte de verdad. Al sudar durante actividades intensas o sesiones relativamente largas, es normal que sientas fatiga muscular, debilidad, calambres, sensación de desmayo e incluso alteraciones en el ritmo cardiaco. Y todo eso ocurre porque a través del sudor has perdido electrolitos, presentes en todos los líquidos corporales y responsables de mantener el equilibrio hídrico, regular el pH o la presión arterial, entre muchas otras funciones básicas.

¿Lo sabías? Si eres de tomar Aquarius o Powerade después de entrenar, deberías cambiar tus hábitos (tienen altas cantidades de azúcar) por la bebida deportiva isotónica con electrolitos de PowerBar. No lo decimos nosotros, lo avalan los profesionales, y de hecho tiene casi 7.000 reseñas positivas en Amazon. ¿Te animas?

Bebida deportiva isotónica electrolitos de PowerBar

Powerbar bebida isotonica

La bebida deportiva isotónica con electrolitos de PowerBar es una de las mejores fórmulas que existen ahora mismo en el mercado para ayudar al cuerpo en el proceso de recuperación después de una sesión intensa de ejercicio.

En su fórmula mezcla carbohidratos C2MAX procedentes de fuentes de glucosa y fructosa. Pero su punto fuerte es que contiene 5 electrolitos, que es lo que te ayudará a recuperar los minerales que has perdido a través del sudor.

Combina líquido, electrolitos e hidratos de carbono en un sabor refrescante y en una bebida deportiva vegetariana. Eso sí, combínala con una dieta variada y equilibrada para darle al cuerpo lo que necesita después de cada entreno.

PowerBar recomienda tomar una dosis diaria máxima de 33 gramos y beber siempre antes, durante y después del ejercicio. Esta bebida deportiva isotónica con electrolitos te ayudará a recuperarte después de los entrenamientos más intensos y a llevar tu rendimiento a otro nivel. ¡Por menos de 13€!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.