Mejora tu bienestar en primavera con este suplemento a base de Omega 3: rebajado y con más de 2.500 valoraciones positivas

La primavera suele ser una época de cambios. Solemos tener una buena actitud porque hace buen tiempo, hay más horas de sol, los días son más largos... En cambio, hay muchas personas que también sufren astenia primaveral y que se notan bajos de energía durante algunas semanas. Los expertos recomiendan hacer deporte, reforzar la alimentación y dormir bien, pero es muy probable que también necesites un buen complemento alimenticio en esta época del año. Existen muchas opciones, pero el Omega 3 es un muy buen aliado en esta época del año.

Los ácidos grasos esenciales Omega 3 son pequeñas 'grasas buenas' que trabajan en nuestras células. El cuerpo no es capaz de producirlas por sí mismo, así que tenemos que obtenerlos a través de la alimentación, como el pescado azul, las nueces o los aceites vegetales. Y si no es suficiente, hay suplementos alimenticios con Omega 3 que mejoran la función cognitiva y la memoria, el sistema cardiovascular, reduce el dolor articular y tiene un efecto muy positivo en la salud mental.

¿Es lo que necesitas esta primavera? Entonces, estás de suerte, porque Amazon acaba de rebajar el suplemento alimenticio Omega 3 de Igennus Healthcare Nutrition. Una fórmula con más de 2.500 valoraciones positivas en Amazon y ahora un descuento del 21% solo por tiempo limitado. Si te animas a tomarlo, ahora lo puedes conseguir el tratamiento de 3 meses por menos de 30€.

Suplemento alimenticio Omega 3 Igennus Healthcare Nutrition

El suplemento alimenticio Omega 3 de Igennus Healthcare Nutrition es una fórmula avanzada y, de hecho, es una de las que garantiza la mejor absorción al aumentar los niveles de EPA y DHA en las células.

Tiene más del doble de concentración de Omega 3 en comparación con una fórmula convencional, y además está extraído de manera responsable de anchoas, sardinas y caballas silvestres de aguas profundas.

Eso sí, si no te gusta el pescado, no te preocupes porque no tiene sabor. Lo que sí contiene también es 1 mg de astaxantina (derivada de microoalgas), luteína, zeaxantina y carotenoides, que hacen la fórmula mucho más completa.

¿Y cómo tomar este suplemento de Omega 3? Se recomienda tomar dos cápsulas blandas diarias con las comidas, preferiblemente una por la mañana y otra por la tarde. El pack contiene 180 cápsulas, que son suficientes para tres meses de tratamiento. ¡Todo por menos de 30€!