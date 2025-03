Adiós a las aspiradoras convencionales: AliExpress rebaja a menos de 75€ (antes 265) el robot aspirador más completo

¿Te gustan los chollos y no se te escapa ninguna oferta? Si estás atento a los periodos de rebajas, sabrás de sobra que AliExpress está celebrando su 15º Aniversario con descuentos de hasta el 80% en todas sus categorías hasta el 26 de marzo. Tienen los precios más bajos del año y ofertas para ayudarte a ahorrar, así que nuestra recomendación es que las aproveches para hacerte con cualquier dispositivo que mejore tu vida y que haga tu día a día en casa mucho más sencillo. En la categoría de hogar encontrarás todo tipo de aparatos, como los robots aspiradores más completos y con la mejor tecnología.

Si siempre has querido uno de estos dispositivos en casa y nunca has dado el paso porque te parecían demasiado caros, ahora desaparece esa excusa. El gigante del comercio electrónico tiene precios que no verás en ninguna oferta parte, y encima han lanzado cupones descuento AliExpress que te ayudan a ahorrar mucho más en todas tus compras (válidos en todos los pedidos enviados a España, salvo en productos virtuales y móviles. No acumulables con otras promociones). Solo tienes que aplicarlos en tu carrito, antes de finalizar la compra, y te llevarás los productos rebajados mucho más baratos.

ESAS02 : 2€ de descuento en compras mínimas de 19€

: 2€ de descuento en compras mínimas de 19€ ESAS06 : 6€ de descuento en compras mínimas de 39€

: 6€ de descuento en compras mínimas de 39€ ESAS08 : 8€ de descuento en compras mínimas de 59€

: 8€ de descuento en compras mínimas de 59€ ESAS12 : 12€ de descuento en compras mínimas de 89€

: 12€ de descuento en compras mínimas de 89€ ESAS20 : 20€ de descuento en compras mínimas de 139€

: 20€ de descuento en compras mínimas de 139€ ESAS40 : 40€ de descuento en compras mínimas de 239€

: 40€ de descuento en compras mínimas de 239€ ESAS60 : 60€ de descuento en compras mínimas de 369€

: 60€ de descuento en compras mínimas de 369€ ESAS70: 70€ de descuento en compras mínimas de 469€

¿Y sabes qué dispositivo va a mejorar muchísimo tu vida en casa? El robot aspirador Lefant M210 Pro, uno de los mejores del mercado y que ahora lo encuentras rebajado un 72% solo durante el 15º Aniversario de AliExpress. Eso sí, date prisa porque las ofertas están a punto de terminar.

Robot aspirador Lefant M210 Pro

Robot aspirador lefant m210

El robot aspirador Lefant M210 Pro es la solución a la falta de tiempo o a la pereza, porque limpia tu casa de arriba a abajo sin que tú tengas que hacer nada. Solo tienes que configurarlo la primera vez y decirle en qué zonas quieres que limpie, porque se encarga de lo demás con una precisión brutal.

Funciona con tecnología FreeMove 3.0 y un sensor infrarrojo anticolisión que evita chocarse con los muebles o caídas por las escaleras. Sortea cualquier obstáculo, sube alfombras e incluso aumenta la potencia de succión para un mejor rendimiento sobre este tipo de superficies.

Es uno de los mejores chollos del 15º Aniversario de AliExpress, porque promete una eficiencia de limpieza cercana al 99%. Puede con polvo, suciedad, restos de comida y con las partículas más finas, y encima viene con un depósito de 500 ml para almacenar todos los residuos.

Por supuesto, tiene 6 modos de limpieza que puedes alternar a tu gusto, también puede limpiar en seco o en húmedo y su cuerpo de solo 28 centímetros de diámetro se cuela en todos los rincones. Solo tienes que aprovechar el precio de este robot aspirador, que desaparece el 26 de marzo, y aplicar los códigos descuento AliExpress ESAS08 o ASES08 en tu carrito para ahorrar mucho más. ¡Está volando!