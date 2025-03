Tranquilidad total con la alarma mejor valorada por menos de 1,50 € al día

New Mall Media

Todos tenemos personas cerca con las que nos sentimos seguras, a quienes acudimos para contarle nuestras alegrías y también cuando las cosas no van tan bien. Y también deberíamos tener lugares que nos transmitan esa calma, donde ser nosotros mismos y habitan algunos de los recuerdos más bonitos de nuestra vida. ¿Estás pensando en tu hogar? Seguro que sí, porque es el espacio en el que viven las personas que más quieres y donde deberías sentir una sensación de tranquilidad constante, que es la que te va a dar Sector Alarm con su alarma para casa conectada 24/7.

Tienen la alarma para el hogar que hace que tu casa sea segura de verdad, con todo lo que implica. Para que los que más quieres estén siempre protegidos y tú vivas tranquilo: para que tus hijos adolescentes se queden solos en casa sin miedo, para que los más pequeños jueguen en su habitación sin tu supervisión constante o para disfrutar de verdad de unas vacaciones sin preocuparte por robos ni ocupaciones. Además, con la confianza que otorga Sector Alarm que acaba de ser elegida Líder de Servicio 2025 de alarmas para casas y empresas.

¿Quieres saber por qué la de Sector Alarm es la mejor alarma para hogar? Os protegen a ti y a los tuyos 24/7 frente a robos, ocupaciones y cualquier otra emergencia, responden a cualquier contratiempo en menos de 15 segundos, avisan a la Policía y envían un vigilante siempre que sea necesario. Y no solo protegen tu hogar, porque también tienen las alarmas para negocios que protegen tu trabajo. 9 de cada 10 clientes valoran esta alarma conectada 24/7 con la máxima puntuación en Trustpilot, ¿serás tú el próximo?

Así es la alarma conectada 24/7 de Sector Alarm

Sector Alarm1

No todas las alarmas para el hogar pueden presumir de ser líderes en servicio, pero la de Sector Alarm destaca en el sector por tener unas prestaciones que de verdad cuidan de lo que más te importa. Uno de los aspectos que más valoran los clientes es que su equipo de profesionales sabe que no hay dos familias ni dos casas iguales, así que se encargan de construir un sistema de protección 100% personalizado. Y lo que es mejor: por menos de 1,50€ al día, sin costes ocultos, con mantenimiento y garantía incluida de por vida, porque proteger a quien más quieres no debería ser un lujo.

Además de tener en casa la mejor tecnología en alarmas, también tendrás la tranquilidad de contar con un completo equipo de profesionales que responde ante cualquier emergencia las 24 horas del día. Tendrás a tu disposición un botón SOS a través del panel de control de la alarma para hogar que te conecta con la centralita al momento, porque su equipo responde siempre en menos de 15 segundos. Verifican la alarma, avisan a la Policía si es necesario y también envían a un vigilante de seguridad si la emergencia lo requiere.

Sector Alarm2

¿Y cuáles son los puntos fuertes de la alarma para casas de Sector Alarm? Sus sistemas de protección detectan robos y ocupaciones para evitar que invadan tu lugar seguro, pero también protegen contra otro tipo de emergencias. Incluye sensores capaces de detectar fugas de agua y hasta incendios con una pequeña cantidad de humo. Y, por supuesto, también avisan a emergencias si se produce un incidente de este tipo.

Quienes ya han probado la mejor alarma para el hogar confirman todo lo que te acabamos de contar, porque 9 de cada 10 clientes valoran su servicio como excelente en la plataforma de reseñas Trustpilot. Y, como no, también destacan la atención de un equipo de profesionales para los que tú y tu familia sois la prioridad.

Sector Alarm3

Lo mejor es que todavía hay mucho más, porque Sector Alarm también tiene alarmas para tu negocio y sus necesidades. Si eres autónomo, tienes una pyme o una gran empresa, la alarma conectada 24/7 también protege tu esfuerzo y tus años de trabajo con un sistema totalmente personalizado e instalado por un profesional certificado. Responden en menos de 15 segundos y cubren cualquier emergencia, porque te mereces que tu lugar de trabajo sea tan seguro como tu hogar.

Empezar a proteger a quienes más te importan no puede ser más sencillo: solo tienes que seleccionar cómo es tu hogar o tu negocio, su tamaño y en qué ciudad se encuentra. Además, tienen las coberturas perfectas para tu vivienda habitual, una segunda residencia, un negocio y hasta adaptan el sistema a las mascotas o los niños. Recibirás un presupuesto personalizado para contratar la alarma de Sector Alarm y proteger a los tuyos por menos de 1,50€ al día. Y recuerda: no hay costes ocultos ni gastos extra por mantenimiento, pero sí una garantía que te protege para siempre. Cuidar de los tuyos es más asequible que nunca.