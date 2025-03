Este es el invento top ventas de Amazon para proteger tu hogar y olvidarte para siempre de las llaves

New Mall

¿Cuántas veces a lo largo de tu vida has perdido las llaves? Seguro que más de una vez te has llevado un buen susto, aunque las hayas encontrado después, e incluso has tenido que llamar a un cerrajero. Si eres una persona despistada y quieres que la tecnología te eche una mano, necesitas una cerradura inteligente en casa. Es un sistema de seguridad avanzado con el que puedes abrir y cerrar la puerta sin necesidad utilizar llaves físicas.

Es tan sencillo como conectar la cerradura inteligente al Wi-Fi de tu casa y controlarlo desde el móvil, ya sea con un código numérico o con la huella dactilar. Es un sistema infinitamente más seguro, porque tendrás el control absoluto de la puerta de tu casa desde el smartphone. Recibirás notificaciones en tiempo real si algo no va como debería y podrás hasta conceder autorizaciones temporales para que alguien de confianza acceda si tú no estás en casa.

¿Imaginas lo mucho que te va a simplificar la vida? La cerradura inteligente U200 de Aqara tiene muchas más ventajas de las que a priori piensas, y la primera es su precio. Ahora tiene un 26% de descuento en Amazon por tiempo limitado, lo que significa que te puedes ahorrar más de 70€ si lo compras antes de que termine la promo. ¡Date prisa!

Cerradura inteligente U200 Aqara

Aqara cerradura inteligente

La cerradura inteligente U200 de Aqara se adapta a cualquier hogar y es 100% compatible con Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings y cualquier otro asistente similar. Es apta para utilizar con todos los cilindros de perfil europeos y algunos cilindros Scali.

Además, se coloca directamente sobre la cerradura de tu puerta, sin necesidad de hacer agujeros ni poner tornillos extra. Una vez instalada, la puedes controlar a través del Bluetooth o de Thread para un acceso remoto.

Tiene varios modos de desbloqueo, como Apple Home Kewys, huella digital, contraseña y hasta NFC. Así, podrás olvidarte para siempre de las llaves y abrir tu casa de una manera mucho más cómoda. Además, estos métodos son mucho más seguros contra robos.

Esta cerradura inteligente top ventas funciona con baterías recargables de iones de litio que tienen una autonomía de hasta 6 meses. Y un punto a favor: podrás utilizarla sea como sea tu casa, porque está diseñada para resistir condiciones extremas. ¡Aprovecha que ahora tiene un precio brutal!