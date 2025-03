Choice Day de AliExpress: descuentos de hasta el 60% y precios mínimos históricos en la última tecnología

New Mall Media

Las oportunidades que valen la pena no duran para siempre, y el Choice Day de AliExpress es una de ellas. Uno de los eventos más esperados del año ya está aquí, ofertas irresistibles y códigos de descuento exclusivos que solo estarán disponibles hasta el 5 de marzo a las 23:59h. Si estabas esperando el momento perfecto para renovar tus dispositivos, darte un capricho o adelantar compras al mejor precio ¡ahora es el momento!

Durante estos días, AliExpress ha seleccionado los productos más populares con descuentos de hasta el 60%, para que puedas aprovechar al máximo cada compra. Ya sea que busques tecnología, moda, hogar o cualquier otra categoría, encontrarás grandes chollos. Y lo mejor: con los códigos descuento de AliExpress (salvo en móviles y productos virtuales), tu ahorro será aún mayor:

ESCD02 o CDES02 : 2€ de descuento en compras mínimas de 19€

: 2€ de descuento en compras mínimas de 19€ ESCD05 o CDES05 : 5€ de descuento en compras mínimas de 39€

: 5€ de descuento en compras mínimas de 39€ ESCD10 o CDES10 : 10€ de descuento en compras mínimas de 79€

: 10€ de descuento en compras mínimas de 79€ ESCD20 o CDES20 : 20€ de descuento en compras mínimas de 159€

: 20€ de descuento en compras mínimas de 159€ ESCD30 o CDES30 : 30€ de descuento en compras mínimas de 239€

: 30€ de descuento en compras mínimas de 239€ ESCD40 o CDES40 : 40€ de descuento en compras mínimas de 349€

: 40€ de descuento en compras mínimas de 349€ ESCD50 o CDES50: 50€ de descuento en compras mínimas de 439€

Así que si ves algo que te gusta, haz clic y llévatelo antes de que se acabe. Estos descuentos son exclusivos para pedidos enviados a España, y aunque no son acumulables con otras promociones, siguen siendo una de las mejores formas de comprar al mejor precio. Para que aproveches al máximo el Choice Day, hemos seleccionado tres productos estrella que te ayudarán a sacar todo el partido a esta promoción. ¡Corre a verlos antes de que sea demasiado tarde!

Samsung Tab9

Comenzamos con una de las joyas de la corona, con un diseño premium y un rendimiento que te sigue el ritmo. La Galaxy Tab S9 FE es más que una tablet: es tu aliada para la creatividad, el entretenimiento y la productividad. Con su pantalla de gran tamaño y tecnología Vision Booster, cada imagen brilla con nitidez, incluso bajo el sol. Su S Pen incluido te permite dibujar, anotar y plasmar ideas sin límites, además de fijarse magnéticamente al borde para que nunca lo pierdas.

Su batería de larga duración y su resistencia al agua y polvo (IP68) la convierten en la opción perfecta para llevarla a cualquier parte, sin preocupaciones. Consíguela en los Choice Day de AliExpress con un descuento de 30 euros extra aplicando el cupón ESCD30 o CDES30 y disfruta de una tablet que potencia tu creatividad y estilo de vida.

Xiaomi redmi note 14

Si buscas un smartphone completo, con potencia, estilo y una pantalla impresionante, el Redmi Note 14 Pro es para ti. Su pantalla AMOLED de 6,67” con resolución ultra nítida y una fluidez de 120 Hz hará que cada imagen cobre vida. Además, con un brillo máximo de 3000 nits, disfrutarás de una visibilidad perfecta incluso bajo la luz del sol.

Si lo tuyo es la fotografía, su cámara de 200 MP con IA captura imágenes impresionantes en cualquier condición, desde retratos profesionales hasta escenas nocturnas llenas de vida. Y bajo el capó, el potente MediaTek Dimensity 7300-Ultra te da el rendimiento que necesitas para gaming, multitarea, disfrutar de contenido en redes sociales y mucho más.

Una de sus prestaciones más destacadas es su batería. Con 5110 mAh y carga rápida de 45 W, nunca te quedarás atrás. ¿Lo mejor? Que ahora podrás llévatelo con un descuento de 287 euros en las ofertas de AliExpress.

Samsung galaxy watch5

Nuestra última propuesta de los Choice Day de AliExpress no es solo un reloj inteligente, es tu compañero definitivo. El Galaxy Watch 5 Pro combina resistencia y elegancia en una esfera de 45 mm con un marco de titanio y cristal de zafiro, 2 veces más resistente. Su pantalla AMOLED de 1,4” te ofrece colores impresionantes y una visibilidad perfecta en cualquier entorno.

Si eres de los que se exige más, su batería de 590 mAh te acompaña hasta 80 horas sin preocupaciones. Además, su GPS avanzado te guía paso a paso, mientras que el rastreo inteligente te devuelve al punto de inicio sin perderte cuando quieres hacer rutas.

En cuanto a la monitorización de la salud, su potente sensor BioActive mide desde tu frecuencia cardíaca hasta tu composición corporal, ayudándote a mejorar tu rendimiento. Con más de 90 modos deportivos y resistencia al agua 5ATM, este reloj inteligente está hecho para la aventura. Recuerda aplicar el cupón ESCD20 o CDES20 para conseguirlo con 20 euros de descuento.

Y esto es solo el principio… En el Choice Day de AliExpress, los chollos no paran y los descuentos vuelan. Aprovecha antes del 5 de marzo para llevarte lo mejor al mejor precio. ¿Preparado para arrasar? No digas que no te avisamos.