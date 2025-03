El truco definitivo para evitar los granitos después de depilarte y lucir una piel más suave

¿Alguna vez te has depilado y a las pocas horas te han salido granitos? Puede pasar en todas las zonas del cuerpo, pero sobre todo en el rostro, las ingles, las axilas y cualquier zona sensible, aunque no debería. Ocurre porque la piel queda más sensible y expuesta tras la depilación, y si no has eliminado previamente las células muertas con un buen exfoliante, los poros se obstruyen y aparecen imperfecciones, rojeces y vellos enquistados. Por eso, la exfoliación es tu mejor aliada para una piel suave, libre de granitos y mucho más cuidada.

Para evitarlo, sobre todo ahora que viene la primavera y empezamos a lucir prendas, cortas, lo mejor es exfoliar la piel varias veces a la semana. Es un hábito que ayuda a eliminar células muertas, evita la obstrucción de poros, hace que el vello no se enquiste y además mejora la absorción de cualquier producto. Los expertos recomiendan utilizar un exfoliante 2 o 3 veces a la semana, siempre 1 o 2 días antes de la depilación. Eso sí, espera unas 48 horas para volver a exfoliarte, porque entonces sí que podrías irritar la piel.

Ahora que ya conoces el truco para evitar los granitos después de la depilación, tienes que fichar el exfoliante corporal de azúcar Watermelon de Tree Hut. Una fórmula que arrasa con más de 35.000 valoraciones positivas en Amazon, es líder de ventas en su categoría y ahora puedes probarla por menos de 13€. Aprovecha el descuentazo, ¡merece mucho la pena!

Exfoliante corporal de azúcar Watermelon Tree Hut

Exfoliante tree hut

El exfoliante corporal de azúcar Watermelon de Tree Hut viene en un envase de 510 gramos con el que tendrás producto suficiente para bastantes exfoliaciones. Además, tiene un olor a sandia que amarás, pero también está disponible con aroma de piña, vainilla, azúcar o perfumado.

Está elaborado con nutrientes ricos en aceites naturales y los aromas a fruta que mejoran una barbaridad la experiencia. Y lo mejor es que además de exfoliar, también hidratan en profundidad la piel gracias a su combinación de ingredientes.

Contiene también sandía, manteca de karité y extracto de aguacate que retienen el agua y mantienen la piel suave y elástica durante mucho más tiempo. Y a esto se le suman extractos de almendra dulce, gránulos de azúcar y Vitamina C.

¿Y cómo aplicar este exfoliante corporal? Es muy sencillo, porque solo tienes que coger una pequeña cantidad de producto durante el baño y aplicar haciendo pequeños masajes. La piel húmeda absorbe mucho mejor las propiedades, así que toma nota y llévatelo a casa por menos de 13€. ¡Lo vas a agradecer!