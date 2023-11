¡Ofertón Amazon! El cálido edredón nórdico de plumón de ganso más buscado este invierno tiene un descuento del 20%

New Mall Media

Con el frío al acecho, no hay nada más importante que poder dormir sabiendo que vas a tener la temperatura más agradable en la cama. Ya no hace falta usar mantas y mantas para conseguir esto, basta con tener un buen edredón nórdico que se encargue de ello. ¿Llevas tiempo queriendo comprar uno? ¿Por qué no hacerte con un edredón nórdico de pluma de ganso? Suelen ser algo más caros debido a la calidad de su relleno, pero marcas como Apsmile, especialistas en descanso, han decidido que todo el mundo debe poder tener un buen nórdico de ganso en casa sin tener que pagar grandes sumas de dinero.

¿Y cómo lo ha hecho? Con ofertones como el que tienes aquí mismo. Solo en Amazon, y solo por tiempo limitado gracias a las últimas ofertas del Black Friday, tienes la oportunidad de comprar un Edredón nórdico de plumón de ganso para cama de matrimonio por menos de 109 €. Tiene un descuento del 20% que te ayuda a ahorrar bastante dinero frente a su precio habitual de casi 136 €. ¿Te lo estás pensando? Estás ante un auténtico chollo, pero, si necesitas más información para terminar de decidirte, vamos a dártela a continuación. ¡Sigue leyendo!

Edredón de plumon de ganso

El Edredón nórdico de plumón de Apsmile es un modelo que tiene unas medidas de 200 x 200 centímetros, por lo que está pensado para camas de matrimonio. Su tamaño es una de sus mejores bazas, aunque la más importante de todas es su relleno, ya que está hecho única y exclusivamente de pluma y plumón de ganso. Los mejores materiales naturales para conseguir una temperatura perfecta incluso en los días más fríos, aunque es un modelo perfecto para cualquier época del año.

Absorbe la humedad muy rápidamente y ofrece una alta transpiración junto con un genial aislamiento del exterior. Te mantiene caliente, pero también seco, mientras te brinda la máxima comodidad gracias a su agradable tacto. Además, al tener una estructura de bafles, ofrece una distribución del relleno totalmente uniforme, evitando así que puedan surgir puntos fríos. Lo tiene todo pensado, incluso su colocación, ya que cuenta con 10 lengüetas en las esquinas para facilitarla.

Tejido de doble fibra de algodón con 427 hilos, mullido y de tacto afelpado y con una capacidad para conservar el calor perfecta. Es uno de los mejores edredones nórdicos de matrimonio que hay en el mercado, y te lo vas a poder llevar a casa por solo 108,72 € gracias a esta oferta. ¿Vas a dejar que se te escape?

