Ahorra más de 100€ en la compra de esta olla rápida: ¡un imprescindible para tu cocina!

New Mall Media

Para guisar, cocer y cocinar en general, es muy bueno contar con un amplio juego de ollas. Sin embargo, si tienes que hacer elaboraciones más complicadas y necesitas buenos resultados en poco tiempo, lo que necesitas es comprar una buena olla rápida. Las tradicionales ollas exprés han evolucionado muchísimo gracias a marcas como WMF, especialistas en productos y soluciones para la cocina que logran combinar lo más moderno con los mejores materiales y los mejores precios. ¿El resultado? Ofertas tan irresistibles como la que vas a descubrir aquí.

Porque ahora vas a poder comprar la Olla rápida WMF Perfect Plus con un descuentazo del 43% que está disponible solo por tiempo limitado en Amazon. Una promoción única con la que puedes ahorrar 130 € en el precio de esta olla y llevarla directa a tu cocina por menos de 170 €. ¿Suena bien? Pues sigue leyendo, porque va a sonar aún mejor cuando descubras todo lo que la hace tan especial. Va a ser tu aliada perfecta en los fogones a partir de ahora.

Olla-01

Si compras la Olla rápida WMF Perfect Plus, no solo te llevas esta pieza perfecta para la cocina, también te llevas un juego de cestos para cocinar al vapor que incluye un cestillo y un trípode de pequeño tamaño para colocarlo. Todo esto, por supuesto, hecho en acero inoxidable pulido, perfecto no solo para cocinar, sino también para la limpieza en el lavavajillas. Podrás meter esta olla en tu lavavajillas sin problemas y tenerla impecable y lista para cocinar lo que quieras.

Compatible con todo tipo de cocinas, incluso las de inducción, esta olla tiene una capacidad de 8,5 litros perfecta para un buen número de raciones, sobre todo si hablamos de platos de cuchara. Además, cuenta con un sistema de seguridad que libera el vapor automáticamente y evita la presión residual, acabando con uno de los mayores riesgos que tienen este tipo de ollas.

Por otra parte, cuenta con un regulador de cocción a 2 niveles (110ºC o 119ºC) y un asa extraíble para la tapa que facilita su limpieza. En definitiva, lo tiene todo perfectamente medido para que cocinar sea mucho más rápido y sencillo. ¿Te animas a sacarle partido? Pues aprovecha que está de oferta, porque esta olla de WMF puede ser tuya por solo 169,99 €. ¡Es un precio de lo más irresistible!

Sigue los temas que te interesan