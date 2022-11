¡Ya está aquí el Black Friday 2022 de Amazon!: 7 ofertas top que no puedes dejar escapar

New Mall Media

Ya ha llegado el esperado Black Friday 2022 y este año la plataforma online por excelencia, Amazon, ha preparado miles de descuentos que no vas a poder dejar escapar. Es el caso de los siete productos que te vamos a enseñar a continuación. Todos ellos tienen dos cosas en común: son de marcas reconocidas y ahora tienen un precio irrepetible por el Black Friday.

No dejes pasar los descuentos de Amazon y hazte ahora con aquello que llevas tanto tiempo buscando, pero que no te decidías a comprar. Si estabas esperando una oportunidad única ¡ya ha llegado! Es el mejor momento para hacer tus compras: el Black Friday te trae las mejores ofertas del año. Te contamos cuáles son los 7 chollos que no vas a poder dejar escapar.

Philips GC7844 - Centro de planchado

Planchar nunca es una tarea fácil, pero ahora puede resultar menos complicada y más llevadera gracias a este centro de planchado de Philips disponible con un 21% de descuento en Amazon por el Black Friday.

Su fórmula única hace que sea capaz de expulsar un potente chorro de vapor, lo que hace que se eliminen las arrugas más fácil que con una plancha convencional. Además, a este modelo de Philips no hay ningún tipo de tejido que se le resista. Con su capacidad de 1,5 litros y su potencia de 2400 vatios dejarás tus prendas de ropa favoritas como nuevas.

Braun Series 5 51-B1200s Afeitadora Eléctrica

Si quieres conseguir resultados profesionales de peluquería pero sin salir de casa, esta recortadora de Braun es perfecta para ti. Cuenta con tres láminas flexibles que hacen que la afeitadora se adapte a los contornos faciales sin problema. Además, cuenta con tecnología AutoSense, por lo que es capaz de adaptar su potencia para ajustarse a la densidad de tu barba. Y esto no se queda aquí, porque también tiene un sistema EasyClean que hará que no te resulte complicada su limpieza.

Consigue ahora esta afeitadora de Braun con descuento por el Black Friday en Amazon. Tiene un 39% de descuento y ahora puede ser tuya por tan solo 54,99 €.

Jabra Elite 3 - Auriculares inalámbricos

Si lo que buscas es comodidad y una buena calidad de sonido, estos auriculares inalámbricos de Jabra están diseñados especialmente para ti. Tienen un alcance de 10 metros, ofrecen un aislamiento de ruido único y la calidad de las llamadas es realmente sorprendente. Pero esto no es lo mejor de todo. Su autonomía es lo que más sorprende a los usuarios que ya los han probado: ¡pueden estar funcionando hasta 28 horas sin interrupción!

Y como no podía ser menos, estos auriculares inalámbricos están en oferta por tiempo limitado. Solo durante el Black Friday 2022 de Amazon pueden ser tuyos por menos de 50 euros gracias a su descuento irrepetible del 38%.

Nescafé Dolce Gusto De'longhi P

Amazon también pone en oferta una de sus cafeteras más populares y más buscadas por los usuarios. Y no es para menos. Cuenta con 15 bares de presión y se calienta rápidamente. Además, tiene un sistema de seguridad que hace que no se derrame el agua de la cafetera necesaria para poder preparar tu café favorito. Y, hablando de seguridad, no podía faltarle un sistema de apagado automático.

Aunque parezca mentira, ahora puedes conseguir esta cafetera con un precio irrepetible gracias a su nada más y nada menos que ¡un 27% de descuento!

Oral-B Pro 1 1000 Cepillo de Dientes Eléctrico

El Black Friday de Amazon también es una buena oportunidad para renovar tu cepillo de dientes y pasarte a uno eléctrico. En cuestión de pocos días descubrirás que la limpieza es mucho más profunda y se tarda menos en conseguir unos dientes limpios y más sanos. Y, como no podía ser de otra manera, Oral-B es la marca experta y de referencia en la fabricación de los mejores cepillos de dientes eléctricos. Este modelo concretamente que te proponemos ahora está a mitad de precio. Pero su precio no es lo único bueno que tiene.

El modelo Pro 1 elimina hasta un 100% más de placa y viene con un cabezal redondo con el cual se dejan mucho más limpias las encías. Además, tiene un movimiento dinámico que te ayudará a conseguir los resultados que buscas. Y lo mejor de todo es que podrás olvidarte de cargarlo hasta diez días seguidos gracias a su amplia autonomía.

Toshiba TV 32L3163DG Smart TV

En el listado de las mejores ofertas de Amazon por el Black Friday no podía faltar una televisión. Este modelo de Toshiba que te proponemos es todo un lujo: ofrece una máxima resolución en formato medio 1920x10800 píxeles. Sus colores y contrastes son muy superiores a los de otras Smart TV similares y, además, es compatible con Alexa y Google.

Ahora por el Black Friday 2022 puedes conseguir esta ganga por menos de 180 euros, cuando normalmente cuesta 249€.

Mellerware - Radiador Bajo Consumo Comfy

En última posición pero no por ello menos importante un radiador de bajo consumo que te vendrá genial para este invierno. Es de la marca Mellerware y ahora lo puedes conseguir por solo 149,99 euros, pero tienes que darte prisa antes de que se agoten ¡por qué están volando! Y no es para menos porque es capaz de calentar estancias de hasta 30 metros cuadrados rápidamente y sin que su consumo sea excesivamente alto.

Además, lo podrás programar en cualquier momento del día para que tu estancia esté siempre a la temperatura justa y cuenta con un apagado automático que detectará si el calefactor se cae para poder apagarlo de forma automática. ¡No te puedes este chollo!

