Herramientas esenciales para regalar a tu padre manitas

Si estás buscando el regalo perfecto para el Día del Padre has llegado al lugar correcto, ya que te vamos a orientar con una selección de herramientas esenciales para regalar tanto a padres manitas, como a los que aspiran a serlo algún día.

Aunque conozcamos bien los gustos y aficiones de nuestro padre, no siempre es fácil acertar su regalo para el Día del Padre. Puede que sea un manitas, pero ¿cómo saber qué taladro es mejor que el que lleva tantos años utilizando? También puede ser que siempre ponga la excusa de que no puede hacer pequeños arreglos en casa porque no cuenta con las herramientas necesarias. Tanto en un caso como en otro, te vamos a dar algunos consejos sobre herramientas esenciales de bricolaje para que no tengas dudas a la hora de elegir el regalo perfecto para él.

El taladro ideal

El taladro/atornillador es una herramienta que todos deberíamos tener en casa, seamos manitas o no. A la hora de elegirlo hay que tener en cuenta una serie de aspectos. Como su giro reversible para atornillar y desatornillar. La posibilidad que el portabrocas permita el cambio de brocas de forma fácil y rápida. Además, cuenta con una empuñadura antideslizante para asegurar un buen agarre. Y tiene luz integrada para iluminar los rincones oscuros y facilitar el trabajo.

Por otra parte, los taladros con batería proporcionan una mayor independencia y permiten su uso en lugares en los que no existe un enchufe cerca. Para saber cuál elegir, debemos fijarnos en su voltaje. Los de 10,8 V como el taladro atornillador de Makita y los de 12 V como el modelo Makita 12VMAX CXT 10MM son mucho más ligeros y manejables que los de 18 V, pero también tienen menor potencia. Por ello, dependiendo de los requisitos nuestro trabajo será suficiente con estos modelos o se necesitará uno de voltaje superior como el taladro/atornillador Teeno de 21 V, que además incluye una serie de accesorios para taladrar y sacarle el máximo partido.

Taladro atornillador 21v

Sin embargo, si nuestro padre es un manitas experimentado que busca un taladro potente y capaz de perforar todo tipo de materiales sin esfuerzo, no lo dudes, el regalo perfecto para él será el Martillo Compact PBH2100RE 550 W de Bosch. Este taladro percutor es capaz de perforar hormigón, mampostería, metal y madera, además de realizar tareas de cincelado y atornillado.

Ya no habrá excusa para pintar

Si tu padre es de los que llevan mucho tiempo diciendo que no pinta en casa porque no tiene tiempo o porque le da pereza, con este pulverizador de pintura sin aire de XPOtool se le acabaron las excusas. Su principal ventaja es que permite pintar grandes superficies fácilmente y mucho más rápido que con las brochas y rodillos de pintura convencionales. Por este motivo, resulta idóneo para pintar techos y paredes de interior.

Lijadora de acabado 220w

Por otra parte, si previamente necesita alisar las paredes o disimular algunos defectos, este regalo se puede complementar con una lijadora como la de FERM que se puede emplear sobre distintas superficies como madera, plástico, metal, enlucidos y superficies lacadas.

Herramientas básicas para padres aficionados a la mecánica

Dos de las herramientas indispensables para los padres que disfrutan haciendo tareas de mantenimiento de su vehículo son la llave de impacto y una pulidora:

La llave de impacto permite montar y desmontar neumáticos con llaves de vaso, así como atornillar y taladrar.

La pulidora resulta idónea para eliminar ralladuras y restos de oxidación, así como para la aplicación de cera y abrillantar la pintura. De esta forma, con estas herramientas podrá mantener su vehículo como el primer día.

Llave de impacto

El regalo más completo: un kit de herramientas

Si estás en duda entre diferentes herramientas ¿por qué no regalarle un kit completo? Entre nuestras opciones favoritas se encuentran:

STANLEY FatMax Kit SFMCK469M2 que cuenta con taladro percutor, atornillador de impacto, sierra circular para cortar madera y plástico y miniamoladora para tareas de corte de diferentes metales y eliminación de óxido.

BOSCH Kit 18 V BSK182M2G con martillo perforador y amoladora de uso profesional, o BOSCH Kit 18 V BK305BAG que además incluye taladro.

Bosch Kit 18v

Por último, si estás en duda entre elegir entre una gama semiprofesional o de uso doméstico debes tener en cuenta que si tu padre es un manitas experimentado que está continuamente realizando tareas de bricolaje, lo más adecuado es elegir herramientas de uso semiprofesional. En caso de que sea un manitas principiante o le cueste ponerse manos a la obra, es mejor que empiece con herramientas de gama doméstica, ya que son las idóneas para un uso esporádico y además son más económicas.

Esperamos que todos estos consejos te sirvan de ayuda a la hora de encontrar el regalo perfecto para tu padre y que él lo disfrute con mucha ilusión.

